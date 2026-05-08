Mobilitat
L'aeroport de Girona-Costa Brava estrena dues noves rutes amb el Regne Unit
Connectarà amb l'aeroport de Gatwick i el d'Edimburg amb la companyia Jet2
L'aeroport de Girona-Costa Brava estrena dues noves rutes amb el Regne Unit operades per la companyia Jet 2, que el connectaran amb l'aeroport londinenc de Gatwick i l'escocès d'Edimburg. La ruta de Londres compta amb tres freqüències setmanals, els dimarts, dijous i diumenge, mentre que la connexió amb Edimburg operarà els diumenges. Amb la incorporació de la ruta a Gatwick, la terminal assoleix les cinc connexions directes amb la capital britànica, un dels seus principals mercats actualment.
La posada en servei d'aquest nou enllaç reforça, a més, l'aposta de l'aerolínia Jet2 per l'aeroport gironí, que ja compta amb vols a altres aeroports londinencs, com Luton i Stansted, així com a diferents destinacions del Regne Unit.
D'altra banda, recupera la ruta amb Edimburg, a Escòcia, que ja va ser operada anteriorment per Ryanair fins a 2021 i per la pròpia Jet2 fins a 2019.
L'aeroport compta amb 48 destinacions en 15 països i reforça la seva connectivitat internacional, especialment amb el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i Polònia. La terminal té programades cinc noves rutes per a aquesta temporada: Bucarest, Luxemburg, Edimburg, Londres Gatwick i Palma.
A més, des d'Aena remarques que es "consolida" la connexió amb capitals europees i de la zona Brexit. Tot això, asseguren, contribueix a "posicionar" l'aeroport com a "porta d'entrada estratègica en tota la seva zona d'influència".
