Inscripcions obertes
Inscripcions obertes al Fòrum Imagina, una jornada que posa el focus en el repte laboral de l’Alt Empordà
La jornada impulsada per Fòrum Imagina i EMPORDÀ reunirà veus de l’empresa, l’educació, la formació professional i l’ocupació per analitzar les necessitats del territori i buscar possibles solucions
Inscriu-te al 'Fòrum Imagina Talent, Empresa i Ocupació al territori'
L’Alt Empordà té un mercat laboral amb una personalitat pròpia, marcada pel pes dels serveis i el turisme, la diversitat territorial, la condició fronterera i les dificultats per captar i retenir talent. Aquest escenari, complex però ple d’oportunitats, serà l’eix del Fòrum Imagina: Talent, Empresa i Ocupació al territori, una jornada de reflexió i debat que se celebrarà el 20 de maig a les 10 hores, al Cercle Sport de Figueres. L’acte vol anar més enllà del diagnòstic i obrir un espai compartit per identificar necessitats reals i explorar respostes possibles.
La sessió comptarà amb una ponència inaugural de la Dra. Anna Garriga, professora titular de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la UdG, i una taula rodona amb representants de l’educació, la formació professional, l’empresa turística, les empreses de treball i l’ocupació. Hi participaran Miquel Artigas Vilagran, coordinador de Formació Professional i Règim Especial dels serveis Territorials a Girona; Carme Vidal, cap dels Serveis Territorials d’Ocupació a Girona; Miquel Gotanegra, president de l’Associació de Càmpings de Girona i de la Federació Catalana de Càmpings; Saida Garcia, regional director a Marlex; i August Conesa, president de la Fundació dels Oficis.
No deixis passar aquesta oportunitat de formar part de l'esdeveniment. Les inscripcions per assistir a la jornada són completament gratuïtes però cal inscriure's en aquest enllaç.
Una mirada al territori
El mercat laboral altempordanès no es pot entendre només amb les xifres d’atur. La comarca combina municipis amb activitat turística, zones rurals, polígons industrials, comerç, serveis vinculats a la mobilitat i una capital, Figueres, que concentra bona part de l’activitat administrativa i de serveis. Aquesta realitat genera oportunitats, però també tensions: empreses que necessiten perfils concrets, sectors amb pics estacionals, dificultats per fidelitzar treballadors i formació adaptada al territori.
Segons l’Idescat, el 2025 l’Alt Empordà va registrar una mitjana anual de 5.306,2 persones aturades, de les quals 3.793,9 corresponien al sector serveis. L’Informe d’Indicadors Clau de l’Alt Empordà 2025 assenyala que la comarca creix en població i PIB, però manté una estructura econòmica dependent del turisme i els serveis.
En aquest context, el Fòrum Imagina i EMPORDÀ, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, plantegen la jornada com una eina per escoltar, contrastar punts de vista i construir una mirada de territori. No es tracta només de parlar d’ocupació, sinó de connectar l’empresa amb la formació, detectar els perfils que falten, reforçar l’ocupabilitat i posar sobre la taula bones pràctiques.
Més enllà de l’estacionalitat
El 2025, la comarca va registrar 5.306 persones aturades de mitjana, amb un pes molt destacat del sector serveis. Alhora, l’hostaleria concentra prop del 40% de les noves contractacions, fet que evidencia la importància del turisme, però també la rotació i l’estacionalitat laboral. En aquest context, l’ensenyament i la formació professional esdevenen peces clau. El repte és connectar-los amb les necessitats reals de la comarca.
Un exemple de futur
Un dels punts clau serà el paper de la formació professional i dels oficis com a resposta a les necessitats reals de les empreses. L’acte inclourà la presentació d’un cas d’èxit a càrrec de Raimond Fanch, director del Centre Politècnic Comas. El Fòrum Imagina: Talent, Empresa i Ocupació al Territori es tancarà amb un torn de preguntes, cloenda i un espai de networking perquè les entitats assistents puguin compartir inquietuds i explorar aliances per desenvolupar projectes concrets.
La jornada arriba en un moment en què el creixement econòmic de la comarca conviu amb reptes estructurals. La qüestió és com transformar aquest dinamisme en ocupació de qualitat, estabilitat, talent arrelat i més capacitat d’adaptació.
- La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un 'espai segur
- Els millors restaurants barats per fer un àpat a l'Alt Empordà, segons Tripadvisor
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys
- Xavier Amiel, alcaldable d'ERC: 'Figueres no pot viure només de la nostàlgia del segle XX o d'aquella ciutat que alguns enyoren