L'empordanesa Gelati Dino es prepara per a la temporada d'estiu amb l'obertura de dues botigues
La marca d'Empuriabrava reforça la seva presència a Catalunya amb nous locals i la renovació d'un tercer a Cambrils i Barcelona
Gelati Dino continua la seva expansió, en aquest cas pel territori català, i es prepara per a la temporada d’estiu amb l’obertura, aquest mes d’abril, de dos nous locals i la renovació d’un tercer, un a Cambrils i dos a Barcelona, als barris del Born i Sants. Amb aquests, l’empresa de gelats artesans italians amb seu a Empuriabrava, disposa ara mateix de 38 punts de venda, entre locals propis i franquícies, repartits en 4 països: Espanya, França, Marroc i Qatar. Els nous establiments que han entrat en funcionament aquest mes d’abril a Cambrils i Barcelona, han generat 28 llocs de treball i reforcen la idea de la marca de voler arribar a aquells entorns clau on conflueixen el públic local i el turisme. Continuar creixent arreu de les zones del litoral català és un dels objectius del grup, que l’any 2025 va facturar 14 milions d’euros.
El nou local de Cambrils està situat al carrer del Consolat del Mar, 44, una zona cèntrica molta transitada del municipi. Es tracta d’un establiment d’aproximadament 60 m2 amb obrador de producció pròpia i terrassa exterior. Aquesta és una obertura que té un significat rellevant per al grup Gelati Dino, ja que el nou local ocupa l’espai de l’antiga gelateria de la família Sirvent. Amb la jubilació d’Antonio Sirvent, Gelati Dino assumeix el relleu, mantenint l’esperit de la gelateria artesanal i el valor de la tradició familiar.
Pel que fa a Barcelona, el nou establiment de Gelati Dino està ubicat al barri del Born, en una de les zones més emblemàtiques i amb major afluència de vianants de la ciutat. Es tracta d’un local d’aproximadament 40 m² que també està equipat amb obrador de producció. Aquesta obertura reforça la presència de la marca en un entorn clau pel públic tant local com internacional.
A la capital catalana el grup també ha remodelat un dels seus establiments més històrics, al barri de Sants, obert l’any 1994. El projecte ha inclòs una renovació integral de la imatge del local, així com una ampliació de l’espai, que pràcticament ha duplicat la seva superfície. Aquesta actuació reflecteix l’aposta de la marca per actualitzar els espais mantenint l’essència que ha generat Gelati Dino al llarg dels anys.
Presència nacional i internacional
Gelati Dino es va fundar el 1978 i des d’aleshores ha ofert gelats artesans elaborats a partir de la tradició italiana i amb ingredients naturals provinents, en alguns casos, d’Itàlia: com els fruits secs (festucs i avellanes) i els cítrics (mandarina i llimona), que provenen de les regions del Piemont, de Sicília i d’altres zones del país. A part de la voluntat de continuar creixent a la Costa Brava, l’empresa també enfoca els seus plans d’expansió en augmentar l’activitat a altres ciutats de l’Estat, arribar a nous països i en consolidar la xarxa de franquícies.
Actualment, la marca compta amb 38 punts de venda, 19 locals propis i 19 en franquícia. Aquestes botigues, a escala nacional, es reparteixen entre Catalunya, principalment entre la ciutat de Barcelona i la Costa Brava, i altres llocs d’Espanya, com són Madrid, Saragossa, Torremolinos i Màlaga. A l’estranger, Gelati Dino compta amb un establiment a Perpinyà, França, un a Marràqueix, Marroc, i quatre a Qatar.
El grup Gelati Dino Gruppo inclou la marca Pavese Gelato Creativo, que distribueix gelats a la restauració amb sabors tradicionals, com per exemple vainilla, xocolata o sorbets de fruita, i gastronòmics. Dino també ofereix gelats fets a mida per xefs i treballa per a restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics. Fabrica i prepara ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà a través de la marca Compagnia del Gusto.
