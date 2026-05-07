Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lorca DalíRetard RodaliesHabitatge social FigueresJornada contra els macroparcs eòlicsPuig de les Basses
instagramlinkedin

Seguretat Social

Confirmat per l'INSS: milions de treballadors podrien quedar-se sense incapacitat permanent per aquest error comú

El veritable motiu pel qual la Seguretat Social està denegant tantes incapacitats

Sala d'espera del consultori mèdic.

Sala d'espera del consultori mèdic. / Magnific (Freepik)

David Cruz

La pensió d’incapacitat permanent continuarà sent una de les prestacions més vigilades per la Seguretat Social al llarg d’aquest any. L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), a través dels Equips de Valoració d’Incapacitats (EVI), està endurint els controls i denegarà moltes sol·licituds per errors que, en molts casos, es poden evitar.

Aquesta normativa, regulada pel Reial decret 1300/1995 i la Llei general de la Seguretat Social, estableix requisits estrictes tant en l’àmbit mèdic com administratiu.

Segons nombrosos experts jurídics, gran part de les denegacions no es produeixen perquè el treballador no estigui malalt, sinó perquè l’expedient presenta errors importants tant de contingut com de forma.

Errors molt comuns que poden acabar afectant la teva pensió per incapacitat permanent

El primer dels errors més habituals és aportar informes mèdics genèrics i sense proves objectives. La Seguretat Social exigeix documentació detallada, com ressonàncies, electromiografies o informes recents d’especialistes que acreditin les limitacions funcionals reals del treballador.

Un altre motiu freqüent de rebuig és sol·licitar la incapacitat abans que les seqüeles estiguin estabilitzades. Si l’EVI considera que encara hi ha tractaments pendents o possibilitats de millora, la prestació serà denegada automàticament.

També és clau complir el període mínim de cotització quan la incapacitat deriva d’una malaltia comuna. Molts treballadors descobreixen massa tard que no arriben als anys exigits per la llei i perden el dret a la pensió.

A això s’hi suma un error estratègic molt comú: demanar un grau superior al que correspon. Sol·licitar una incapacitat absoluta quan les limitacions només justifiquen una total pot provocar la denegació completa de l’expedient.

Notícies relacionades

I tingues en compte que la Seguretat Social recorda constantment la importància de respectar els terminis de reclamació. Després d’una negativa de l’INSS, el treballador disposa de 30 dies hàbils per recórrer. Si deixa passar el temps, la resolució ja serà ferma i haurà d’iniciar el procés des de zero.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents