Societat
L'alerta d'un advocat laboralista: "Aquestes són tres coses que no pots fer quan t'acomiaden"
Juanma Lorente ha compartit un nou consell a través del seu compte personal de TikTok
Ricardo Castelló
Nova advertència per a tots els treballadors. En aquesta ocasió, l’advocat laboralista Juanma Lorente ha publicat un nou vídeo a TikTok en què revela tres coses que "no pots fer quan t’acomiaden".
En primer lloc, l’expert en dret matisa que, si els portes a terme, et pots quedar sense indemnització, una cosa que cap treballador acabat d’acomiadar vol que passi. Això sí, Lorente avisa que "són unes ximpleries", tot i que molta gent ho desconeix.
La primera advertència que fa és sobre el moment en què reps la carta d’acomiadament. Un dels errors més greus és dir: "Bé, ja m’assessoraré, ja faré alguna cosa". No té cap dubte que "és el primer error, perquè el dia que no fas res, és un dia que perds".
L’advocat laboralista aclareix que "estem parlant que, per presentar una demanda per acomiadament, si no hi estàs conforme, hi ha 20 dies hàbils".
En el vídeo, recorda que disposar de prou temps permet que l’advocat pugui revisar tota la informació amb calma i, així, preparar adequadament el cas i evitar errors. En canvi, deixar-ho tot per a l’últim dia sol generar presses, estrès i possibles errades.
Mai s'ha de presentar la papereta de conciliació
Una altra cosa que no s’ha de fer mai és presentar la papereta de conciliació i després buscar un advocat: "És un error terrible. L’ideal és que tant la papereta de conciliació com la demanda les faci un advocat".
"Perquè, si es pot solucionar el tema exclusivament amb la papereta de conciliació, molt millor. Com millor estigui feta, més possibilitats hi ha que se solucioni només amb la papereta de conciliació. Òbviament, si ho fas tu, no tindràs la mateixa força que si ho fa un advocat, així que molt de compte també amb això", revela.
L’últim consell que dona és buscar un advocat, però un d’específic: "Senyors, si caieu i us trenqueu els genolls, anireu al ginecòleg? Òbviament no. Anireu al traumatòleg? Doncs aquí és el mateix".
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada