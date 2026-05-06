Jornada laboral d'estiu
Jornada laboral a l'estiu: què diu l'Estatut dels Treballadors i quins límits té
La jornada intensiva d'estiu permet concentrar l'horari laboral, però la seva aplicació està subjecta als convenis col·lectius, tot i que no és viable en llocs amb atenció al públic contínua
Alejandro Navarro
Un cop arriba l'època estival, sempre sorgeixen dubtes als treballadors sobre la jornada laboral i els drets als quals poden accedir. En aquest cas, l'Estatut dels Treballadors s'encarrega de regular els temps de treball durant l'estiu.
Normativa actual sobre jornada laboral i vacances
En concret, l'article 34 de la normativa estableix una durada màxima de la jornada ordinària corresponent a les 40 hores setmanals. Així i tot, el reglament també deixa un marge d'acció per distribuir aquest temps de manera irregular.
La condició principal en aquest supòsit seria que existeixi un acord previ entre l'empresa i els seus treballadors, o fins i tot mitjançant la negociació col·lectiva. A més, es permet adaptar horaris, torns i sistemes d'organització en funció de les necessitats productives.
D'altra banda, l'article 38 de l'estatut se centra en el dret a les vacances, fixant un mínim de 30 dies naturals a l'any, que s'han de fer servir i no es poden substituir per una compensació econòmica, excepte en casos excepcionals.
La jornada intensiva com a alternativa durant els mesos d'estiu
Ara bé, cap de les mesures anteriors no regula específicament la modalitat de jornada intensiva. De fet, durant l'època d'estiu, moltes empreses solen oferir aquesta alternativa als seus empleats per disminuir la càrrega de treball en els mesos més calorosos de l'any.
Aquesta jornada intensiva consisteix a concentrar la jornada laboral en un sol bloc, eliminant la pausa per dinar. El més habitual és aplicar aquest model de jornada entre els mesos de juny i setembre, tot i que la durada pot variar en funció del sector, l'empresa o el conveni específic.
Hem de tenir clar que aquest no és un dret reconegut, sinó que depèn del que estableixi el conveni col·lectiu o dels acords interns de l'empresa. Tanmateix, la jornada intensiva d'estiu no és viable en tots els sectors.
En tot cas, els llocs de treball que requereixen atenció al públic o una coordinació contínua amb clients i proveïdors no permeten aplicar aquest tipus de jornada. Per això, en exigir un alt grau d'adaptació horària, aquesta mesura no seria possible en tota mena de professions.
