Acomiadament improcedent

Indemnitzat amb més de 7.000 euros un treballador acomiadat per trucar a la família des del telèfon de l'empresa

El tribunal considera que l'empresa no va acreditar les faltes reiterades que indicava en el seu escrit, entre les quals destaquen ofenses verbals, transgressió de la bona fe i abús de confiança

Persones treballant a una oficina. / EPC

EFE

En menys de 24 hores, un treballador va rebre dues cartes: una amb una amonestació i una altra amb l’acomiadament. Ara la justícia ha declarat que el seu acomiadament va ser improcedent i l’empresa haurà de readmetre’l o pagar-li una indemnització propera als 7.300 euros.

En una sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia (TSJRM), a la qual ha tingut accés EFE, es va declarar provat que el treballador va ser amonestat per utilitzar el telèfon de l’empresa per fer trucades als seus familiars, però el mateix dia se li lliurava una altra carta amb el cessament de la relació laboral per faltes reiterades.

Sense provar les infraccions

El tribunal, que condemna la recurrent a pagar 800 euros en concepte de costes, diu que aquesta no ha acreditat l’existència d’aquestes infraccions, ja que en la missiva es limita a fer imputacions genèriques.

La sentència afirma que a la carta es fa referència a l’acumulació d’ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que hi treballen, la transgressió de la bona fe i l’abús de confiança, però no s’indiquen fets concrets ni quan van succeir. Per tant, no es consideren provats.

