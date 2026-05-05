Pensions
Un pensionista amb 45 anys cotitzats alerta: compte amb aquesta lletra petita si et jubiles abans d'hora
La Seguretat Social va retallar un 24% de la pensió a aquest jubilat per acollir-se a la jubilació anticipada forçosa
Álex Pareja
José Rodríguez Menghini somiava amb una jubilació tranquil·la, però als 67 anys es va trobar amb una realitat amarga. Amb 45 anys i 7 mesos cotitzats des dels 15, la Seguretat Social li va retallar un 24% de la pensió de per vida per acollir-se a la jubilació anticipada forçosa.
Els coeficients reductors
La seva història, compartida a la revista 65 y más, és un avís per a la resta de futurs jubilats. Va començar a treballar el 1974 sense contracte, després en empreses de diversos tipus, sempre cotitzant a la Seguretat Social. Va ser acomiadat quan ja era gran, de manera que va esgotar l’atur corresponent i el subsidi per a majors de 55 anys.
Davant d’aquesta perspectiva, a José no li va quedar més remei que jubilar-se abans d’hora. El 2026, l’edat ordinària de jubilació és de 66 anys i 10 mesos amb 38 anys i 3 mesos cotitzats; ell els superava amb escreix, però els coeficients reductors, tal com es poden llegir a l’article 209 del Reial decret legislatiu, no perdonen.
Aquestes retallades, que poden arribar fins al 24% per a aquelles persones que es jubilen amb cinc anys d’antelació tot i complir amb escreix els períodes cotitzats, penalitzen fins i tot de manera involuntària. José ho lamenta: després de cotitzar tota la vida, considera injust aquest tracte.
Veus com la seva reclamen justícia davant l’actual sistema de pensions a Espanya: van començar a treballar molt joves, amb jornades laborals maratonianes, però avui en paguen el preu com si no ho haguessin fet. Per això, exigeixen eliminar aquests coeficients reductors.
Lliçons per evitar el que li va passar
Per evitar que et pugui passar el mateix que a José, o una situació similar, el millor és revisar la teva vida laboral a la seu electrònica de la Seguretat Social. Això et permet calcular la pensió amb simuladors oficials, utilitzant les dades reals que consten al registre.
En cas que detectis algun buit, pots explorar un conveni especial o endarrerir la jubilació per guanyar algun incentiu, que pot arribar fins a un 12% extra per any. Perquè, en aquest sistema, la pensió de jubilació no arriba sola: exigeix que la cuidis com un tresor... i sempre hi pot haver alguna possible lletra petita.
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Detenen tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres
- José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: 'Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important
- El bisbe de Girona Octavi Vilà presideix l'ofici de Santa Creu a l'Església de Sant Pere de Figueres
- Andrea, 22 anys, camionera: 'El transport és un bon sector, amb sortides laborals i un sou que ajuda a independitzar-se