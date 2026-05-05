Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaixells fantasma EmpuriabravaTennis Taula TramuntanaAnna Fusté LabailaSanta Creu FigueresPuig de les Basses
instagramlinkedin

Giropes reforça la seva presència internacional amb dos projectes a l’Àfrica per valor de més de 3,5 milions d'euros

La companyia de Vilamalla automatitzarà el trànsit de camions en una refineria a Algèria, millorant-ne l'eficiència i el control d'accessos

Nous projectes per a Giropes

Nous projectes per a Giropes / Giropes

Redacció

Redacció

Vilamalla

Giropes s’ha adjudicat dos projectes internacionals a l’Àfrica, amb un valor conjunt superior als 3,5 milions d’euros. Les actuacions es desenvoluparan entre Zàmbia i la República Democràtica del Congo, i a Algèria, en entorns vinculats a infraestructures de transport i indústria.

El primer projecte se situarà en un punt fronterer estratègic entre Zàmbia i la República Democràtica del Congo. L’actuació té com a objectiu millorar el control del trànsit de vehicles pesants, reduir les sobrecàrregues i optimitzar el flux de pas en una infraestructura clau per al comerç regional.

El segon projecte es desenvoluparà en una refineria a Hassi Messaoud, Algèria, i permetrà automatitzar i ordenar el trànsit de camions dins del complex industrial, millorant el control d’accessos i l’eficiència operativa.

Ambdós projectes comparteixen un mateix enfocament: aportar solucions que permetin gestionar de manera més eficient infraestructures crítiques, millorant la seguretat, la traçabilitat i la capacitat operativa dels entorns on s’implementen.

Notícies relacionades i més

Amb aquestes adjudicacions, Giropes fa un pas més en la seva expansió internacional i guanya pes en projectes internacionals d’alta exigència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
  2. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  3. Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
  4. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  5. Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
  6. Detenen tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres
  7. José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: 'Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important
  8. El bisbe de Girona Octavi Vilà presideix l'ofici de Santa Creu a l'Església de Sant Pere de Figueres

Giropes reforça la seva presència internacional amb dos projectes a l’Àfrica per valor de més de 3,5 milions d'euros

Giropes reforça la seva presència internacional amb dos projectes a l’Àfrica per valor de més de 3,5 milions d'euros

Mor un motorista en una col·lisió amb un camió a l’AP-7

Mor un motorista en una col·lisió amb un camió a l’AP-7

"Les fires d'avui són fruit de la tradició, del canvi i d'una màxima exigència tècnica per garantir la seguretat"

"Les fires d'avui són fruit de la tradició, del canvi i d'una màxima exigència tècnica per garantir la seguretat"

Espanya aprova el finançament de dues indicacions de glofitamab, una teràpia per a un tipus de limfoma agressiu i de creixement ràpid

Espanya aprova el finançament de dues indicacions de glofitamab, una teràpia per a un tipus de limfoma agressiu i de creixement ràpid

Un estudi assenyala que Vox i Aliança Catalana fan servir la IA per difondre desinformació i atacar els drets humans

Un estudi assenyala que Vox i Aliança Catalana fan servir la IA per difondre desinformació i atacar els drets humans

Tres platges i quatre ports de l'Alt Empordà obtenen Banderes Blaves aquest 2026

Tres platges i quatre ports de l'Alt Empordà obtenen Banderes Blaves aquest 2026

L’assassí de la dona d’Esplugues ja va ser detingut a Burgos per atrinxerar-se en un castell amb pedres

L’assassí de la dona d’Esplugues ja va ser detingut a Burgos per atrinxerar-se en un castell amb pedres

Li cau una multa de 19.000 euros per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

Li cau una multa de 19.000 euros per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot
Tracking Pixel Contents