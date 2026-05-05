Giropes reforça la seva presència internacional amb dos projectes a l’Àfrica per valor de més de 3,5 milions d'euros
La companyia de Vilamalla automatitzarà el trànsit de camions en una refineria a Algèria, millorant-ne l'eficiència i el control d'accessos
Giropes s’ha adjudicat dos projectes internacionals a l’Àfrica, amb un valor conjunt superior als 3,5 milions d’euros. Les actuacions es desenvoluparan entre Zàmbia i la República Democràtica del Congo, i a Algèria, en entorns vinculats a infraestructures de transport i indústria.
El primer projecte se situarà en un punt fronterer estratègic entre Zàmbia i la República Democràtica del Congo. L’actuació té com a objectiu millorar el control del trànsit de vehicles pesants, reduir les sobrecàrregues i optimitzar el flux de pas en una infraestructura clau per al comerç regional.
El segon projecte es desenvoluparà en una refineria a Hassi Messaoud, Algèria, i permetrà automatitzar i ordenar el trànsit de camions dins del complex industrial, millorant el control d’accessos i l’eficiència operativa.
Ambdós projectes comparteixen un mateix enfocament: aportar solucions que permetin gestionar de manera més eficient infraestructures crítiques, millorant la seguretat, la traçabilitat i la capacitat operativa dels entorns on s’implementen.
Amb aquestes adjudicacions, Giropes fa un pas més en la seva expansió internacional i guanya pes en projectes internacionals d’alta exigència.
