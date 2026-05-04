Jubilació
Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
Això serà possible sempre que la pòlissa s’hagués contractat abans del 20 de gener del 2006
Ronald Goncalves
Davant els dubtes dels jubilats sobre els cobraments de l’assegurança col·lectiva de l’empresa, el Tribunal Suprem ha aclarit quina deducció es pot aplicar en el seu IRPF, establint una distinció segons quina part es va encarregar del pagament de les primes.
En primera instància, va aclarir que aquells treballadors que estiguessin adherits a l’assegurança col·lectiva de supervivència d’una companyia abans del 20 de gener del 2006 podran aplicar una deducció del 75% quan cobrin la prestació de la jubilació, sempre que els mateixos empleats hagin pagat la prima.
En un cas alternatiu en què l’empresa fos qui pagués la prima en lloc de descomptar-los una part de la nòmina per abonar-la a l’assegurança col·lectiva, de manera que la càrrega fiscal mai va recaure sobre ells, aleshores la deducció només podrà ser del 40%.
Sentència del Suprem
Aquests aclariments sorgeixen en el marc de la sentència que el Suprem va emetre el 10 de febrer, quan es va resoldre un litigi d’una treballadora jubilada que va aplicar la deducció del 75% de l’IRPF pel pagament que va obtenir de l’assegurança col·lectiva de supervivència de Telefónica España.
No obstant això, Hisenda va determinar que no es podia aplicar aquesta reducció atès que "en cap moment va fer cap aportació a la prestació de supervivència ni, consegüentment, ha suportat cap imputació fiscal per aquest concepte", i va deixar aleshores la seva reducció en un 40%.
Finalment, cal acotar que la Llei de l’IRPF del 2006, que va entrar en vigor el primer dia de l’any següent, va eliminar completament aquestes reduccions en els nous contractes entre companyies i asseguradores, per la qual cosa els treballadors d’avui dia que percebin el pagament corresponent a l’assegurança col·lectiva de supervivència l’han de tributar íntegrament, sense dret a cap reducció.
