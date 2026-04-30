Un funcionari de 60 anys aconsegueix una pensió de 2.800 euros després de tombar la negativa inicial de la Seguretat Social
La resolució canvia completament la seva situació després que li rebutgessin la prestació per la seva condició d’empleat públic
Ramón Gutiérrez
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó a un treballador de 60 anys en reconèixer-li una pensió de jubilació de 2.862,49 euros, tot i que la Seguretat Social l’hi havia denegat inicialment.
L’organisme entenia que no podia beneficiar-se de determinats coeficients reductors pel fet d’haver desenvolupat la seva carrera en una empresa pública, ja que, segons el seu criteri, aquestes condicions estaven pensades únicament per a empleats del sector privat.
El Tribunal Superior dona la raó a aquest treballador de 60 anys
No obstant això, el tribunal ha desmuntat aquest argument i deixa clar que el tipus d’ocupador no pot ser un factor decisiu per excloure un treballador d’aquest dret.
Tal com recull la resolució judicial, el treballador va iniciar la seva trajectòria professional el 1983 dins de la Prefectura Central de Trànsit, amb només 20 anys. Al llarg dels primers anys va ocupar diferents llocs vinculats al manteniment, fins a consolidar el seu perfil com a tècnic superior.
La seva carrera va fer un pas important el 1987, quan va passar a ser personal laboral fix a la Unitat de Mitjans Aeris de la Direcció General de Trànsit.
Des d’aleshores va exercir com a tripulant tècnic de vol i mecànic d’aeronaus, combinant tasques tant a l’aire com a la base assignada, fet que reflecteix una trajectòria marcada per l’especialització i la continuïtat dins de l’organisme.
El 2023 va demanar la jubilació acollint-se al Reial decret 1559/1986, que preveu una reducció de l’edat de retir per als tripulants tècnics de vol mitjançant un coeficient del 0,30.
No obstant això, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va rebutjar la seva sol·licitud en considerar que no podia aplicar-li aquest benefici "per l’activitat que ha exercit".
Des de la Seguretat Social defensaven que aquest coeficient reductor no és vàlid per al personal tècnic de vol que treballa en companyies de transport aeri de passatgers o mercaderies dins de l’àmbit públic.
Argumenten que aquesta mesura està pensada per a empleats d’empreses privades dedicades a treballs aeris, i no per a funcionaris. Sota aquesta interpretació, el personal laboral del sector públic en quedaria fora perquè no apareix recollit ni en el laude ni en el conveni que regulen aquest tipus de reduccions.