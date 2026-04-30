Aquests són els centres comercials que obren l'1 de maig, Dia del Treballador, a l'Empordà i Catalunya
Alguns centres comercials obren amb restriccions, és a dir, només els establiments d’oci i restauració
El divendres 1 de maig se celebra el Dia del Treballador i és festiu a Catalunya. Com que no és un festiu d’obertura establert en el calendari comercial català, sorgeixen dubtes sobre si els supermercats i els centres comercials obren o no les portes.
Alguns centres comercials obren amb restriccions, és a dir, només els establiments d’oci i restauració. D’altres romanen directament tancats durant les jornades festives i, fins i tot, alguns tenen horaris diferents la vigília del festiu.
En el cas de Catalunya, l’1 de maig no entra dins dels nou dies festius en què els establiments comercials poden romandre oberts al públic.
Tanmateix, les ordenances dels ajuntaments poden modificar aquestes dates i substituir-ne fins a dues de cadascun dels calendaris anuals per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.
Centres comercials de l'Empordà i Girona
El centre Gran Jonquera Outlet & Shopping informa que obre els seus establiments en horari habitual, de 9 a 21 hores, igual que fa tots els diumenges i festius (excepte el 25 de desembre), tal com remarca al seu portal.
L’Espai Gironès obre restaurants i zones d’oci amb els seus horaris de sempre, disponibles al seu web.
Centres comercials de Barcelona
Les botigues dels centres comercials Viladecans The Style Outlets i altres centres de la província, com Mataró Parc, Màgic Badalona, Gran Via 2 (a l'Hospitalet de Llobregat), Splau (a Cornellà de Llobregat), Barnasud (Gavà), Finestrelles (Esplugues de Llobregat), El Corte Inglés (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès), Sant Cugat Centre Comercial i La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes), tanquen les portes l’1 de maig.
Tanmateix, alguns d’aquests centres comercials sí que obren els seus establiments d’oci i restauració en els horaris habituals de diumenges i festius, però convé consultar les seves respectives pàgines web per saber quins són o per obtenir més informació.
També obren només els seus establiments d’oci i restauració, en els horaris habituals, a la ciutat de Barcelona:
- L'Illa Diagonal.
- Arenas Plaça Espanya.
- Westfield La Maquinista.
- Diagonal Mar.
- Centre Comercial Westfield Glòries.
Per la seva banda, romanen completament tancats:
- Triangle Centre Comercial.
- El Corte Inglés de Diagonal.
Els únics centres comercials que romanen oberts aquest dia festiu a Barcelona i província són el Maremàgnum, l’únic centre comercial de la ciutat amb permís per obrir els 365 dies de l’any, i Ànec Blau (Castelldefels), el Mercadona del qual, no obstant això, sí que tanca les portes el dia 1.
Centres comercials de Tarragona
A la província de Tarragona, el centre comercial La Fira de Reus tanca les botigues aquest divendres, però sí que obre d’11 a 00.00 hores la zona d’oci i restauració.
El Parc Central de Tarragona no obre les botigues els diumenges, però sí que ho fan els establiments d’oci i restauració, tal com informa a la seva pàgina web. L’horari serà de 9 a 1.30 hores de la matinada.
Centre comercial de Lleida
La majoria de botigues de l’Eix Comercial de Lleida —que s’autodefineix com el centre comercial a l’aire lliure més gran del sud d’Europa—, un dels més llargs d’Europa, amb un total de 3,5 quilòmetres de llarg, tanquen les portes aquest divendres.
Tanmateix, els establiments de restauració tenen la potestat de decidir els horaris de diumenges i festius, per la qual cosa es recomana revisar l’horari de cadascun.
