Pensions
El lament d'una jubilada: "Som la generació que va començar a treballar als 15 anys i ara ens penalitzen"
Carmen Morera denuncia que la seva pensió es va reduir després de jubilar-se anticipadament, malgrat haver cotitzat 45 anys
Claudio Torres
El sistema de pensions a Espanya torna a situar-se al centre del debat arran del cas de Carmen Morera, una treballadora de 63 anys que, malgrat haver cotitzat durant 45 anys, ha vist reduïda la seva pensió després de jubilar-se abans de l’edat ordinària. La seva situació reflecteix una problemàtica que, segons diverses associacions de pensionistes, afecta centenars de milers de persones amb llargues carreres laborals.
D’acord amb la normativa vigent, el 2026 l’edat de jubilació ordinària a Espanya se situarà en els 66 anys i 10 mesos per a aquells que hagin cotitzat menys de 38 anys i tres mesos. En canvi, els qui superin aquest període de cotització podran retirar-se als 65 anys. Tanmateix, jubilar-se abans d’aquestes edats implica aplicar coeficients reductors que disminueixen la quantia de la pensió.
Aquest és precisament l’escenari al qual es va enfrontar Carmen Morera. Després de perdre la feina de manera involuntària, es va veure obligada a avançar la seva jubilació, fet que ha comportat una reducció del 18% de la seva pensió mensual.
El cas ha estat difós per l’associació ASJUBI40, un col·lectiu que defensa els drets de treballadors amb més de quatre dècades cotitzades i que denuncien penalitzacions en les seves prestacions.
Més de 900.000 jubilats en una situació similar
Segons aquesta organització, més de 900.000 jubilats a Espanya es troben en una situació similar: persones que van començar a treballar a edats molt primerenques, en alguns casos des dels 15 anys, i que, tot i haver acumulat més de 40 anys de cotització, pateixen retallades si decideixen retirar-se abans de l’edat ordinària.
Els afectats consideren que existeix un greuge comparatiu respecte a determinats col·lectius professionals. Activitats considerades de risc especial o penoses, com bombers o miners, disposen de coeficients reductors que permeten avançar la jubilació sense que això comporti una disminució de la pensió.
El debat es produeix, a més, en un context demogràfic complex per al sistema de pensions espanyol. La progressiva jubilació de la generació del baby boom i la baixa natalitat plantegen un repte per a la sostenibilitat del model, en un escenari en què cada vegada hi haurà més pensionistes i menys treballadors cotitzant al sistema.
