Hisenda ho confirma: aquests són els jubilats que no hauran de fer la declaració de la renda 2026

La quantia de la pensió marca si és obligatori o no presentar la declaració de la renda

Una oficina de l’Agència Tributària en una imatge d’arxiu. / Europa Press

Javier Fidalgo

La campanya de la declaració de la renda 2026 va començar el 8 d’abril, segons el calendari fiscal de l’Agència Tributària. Fins al pròxim 30 de juny, milions de contribuents hauran de presentar l’IRPF corresponent a l’exercici anterior.

No obstant això, no tots els pensionistes han de fer la declaració de la renda. En aquest sentit, dependrà de la quantia de la pensió si és obligatori o no presentar la declaració, igual que passa amb els rendiments del treball.

El 2026, hi ha dos límits d’ingressos que marquen l’obligatorietat de presentar la Renda. La norma indica que els jubilats que rebin menys de 22.000 euros bruts anuals d’un sol pagador no tenen l’obligació de presentar la declaració.

Ara bé, els pensionistes que tinguin més d’un pagador o font d’ingressos estan obligats a fer la declaració de la renda si el segon pagador aporta més de 1.500 euros anuals.

Hi ha altres circumstàncies que obliguen a fer la declaració, com ara la percepció de rendes pel lloguer d’immobles. / Europa Press

Superar els 15.875 euros bruts anuals

D’altra banda, els jubilats que superin els 15.875 euros bruts anuals a través de diverses fonts d’ingressos també hauran de presentar la declaració. Tanmateix, hi ha altres circumstàncies que obliguen a fer la declaració, com ara la percepció de rendes pel lloguer d’immobles.

A partir del 6 de maig, els contribuents podran confeccionar la declaració de la renda per telèfon fins al 30 de juny de 2026. Per fer-ho, els ciutadans han de sol·licitar cita prèvia, des del 29 d’abril fins al 29 de juny.

De la mateixa manera, els ciutadans podran elaborar la seva declaració de la Renda a les oficines de l’Agència Tributària, de manera presencial. Aquest procediment començarà l’1 de juny de 2026, amb cita prèvia des del 29 de maig i fins al 29 de juny.

Finalment, cal recordar que hi ha altres pensions exemptes de tributar l’IRPF i de presentar la declaració de la Renda. En aquest cas, parlem de les pensions d’orfandat, pensions de guerra o pensions derivades d’actes de terrorisme, entre d’altres.

