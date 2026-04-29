Crisi energètica
La Comissió permetrà augmentar les subvencions al sector agrícola, pesquer i del transport davant la crisi energètica
Brussel·les considera que són les àrees més afectades per l’alça dels preus del combustible com a conseqüència de la guerra a l’Orient Mitjà
Beatriz Ríos
La Comissió Europea ha aprovat aquest dimecres un marc d’ajudes d’Estat que facilitarà que els governs europeus puguin donar més ajudes als sectors agrícola, pesquer, del transport i a les indústries de més consum energètic, per fer front a l’augment dels costos del combustible provocats per la guerra a l’Orient Mitjà.
Des que va començar la guerra provocada pels bombardejos d’Israel i els Estats Units sobre l’Iran, els preus del gas i el petroli s’han disparat. Brussel·les calcula que l’augment de la factura per la compra d’energia s’ha elevat en 27.000 milions d’euros per sobre del que és habitual. "Estem perdent gairebé 500 milions al dia", ha dit la presidenta Ursula von der Leyen en un discurs davant l’Eurocambra.
Algunes indústries estan particularment exposades. L’Executiu comunitari permetrà fins al desembre d’aquest any que els governs assumeixin part de la factura. "El marc permet atorgar a l’Estat ajudes per mitigar els efectes adversos immediats sobre les empreses europees més exposades, alhora que es preserva la competència justa al mercat únic", ha dit Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió, en una roda de premsa.
Fins a 50.000 euros
En l’àmbit de l’agricultura, la pesca, el transport per carretera, ferrocarril i vies navegables, així com el transport marítim de curta distància, els països del bloc podran compensar "fins al 70% dels costos addicionals" a causa de l’augment del preu del combustible. A més, en el cas de l’agricultura, això també s’aplica als fertilitzants.
Per calcular aquest percentatge, els governs hauran de calcular l’augment del preu en relació amb un preu històric de referència. A més, els beneficiaris hauran de donar compte del seu consum. Brussel·les facilitarà el procés per a petites i mitjanes empreses, particularment afectades per la crisi.
Aquesta opció simplificada permetrà als governs ajustar l’import de l’ajuda en funció de la mida de l’empresa i del tipus d’activitat, fent una estimació del consum. L’objectiu és alleujar la càrrega administrativa per als beneficiaris. En aquest cas, Brussel·les ha establert una ajuda màxima de 50.000 euros.
Alt consum energètic
Per a les indústries d’alt consum energètic, ja existeix la possibilitat d’acollir-se a plans d’ajuda per alleujar l’impacte de l’auge dels preus de l’electricitat, a conseqüència de l’augment del cost del combustible. La Comissió ha aprovat aquest dimecres que es pugui augmentar del 50% al 70% el percentatge del cost de l’electricitat subvencionable pels governs en determinats casos.
Els governs que decideixin fer ús d’aquesta flexibilitat extra hauran de notificar-ho a la Comissió. L’Executiu comunitari haurà després d’analitzar-ho cas per cas. Brussel·les ha insistit que es tracta d’un marc temporal, tot i que la data de finalització, a la pràctica, dependrà de la durada i la gravetat de la crisi.
