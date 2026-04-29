Mercat laboral
Catalunya lidera el repunt de l'atur durant l'arrencada de l'any i suma 46.000 persones desocupades
La taxa d'atur registra el seu increment més gran des del 2009, en ple esclat de la bombolla
Gabriel Ubieto
Catalunya ha viscut un dels seus pitjors inicis d’any en termes d’ocupació de la història recent, liderant amb diferència l’augment de l’atur en el conjunt d’Espanya. Cal remuntar-se al 2009, just quan esclatava la bombolla financera i immobiliària, per detectar un increment de l’atur més elevat que el registrat aquest primer trimestre del 2026. El nombre de desocupats ha augmentat un 24% respecte a la xifra amb què va acabar l’any, fent pujar la taxa d’atur del 8,2% al 10,1%.
Part d’aquest increment s’explica pel creixement del mercat laboral i la incorporació progressiva de personal disposat a treballar, cosa que representa una bona notícia per la confiança que això mostra en les possibilitats de contractació. En moments de crisi, l’anomenada població activa disminueix perquè la gent no espera trobar feina i ni tan sols ho intenta.
No obstant això, la intensa pujada de l’atur registrada en aquest inici d’exercici no s’explica només a través d’aquestes xifres. I és que la població activa ha augmentat, ho ha fet amb més intensitat que a la resta d’Espanya, però el volum d’aturats ha crescut més. Dels 84.400 catalans més que estan a l’atur, menys de la meitat es pot explicar a través de l’augment de la població activa.
En paral·lel, l’ocupació ha començat l’any, com sol ser habitual, en negatiu. El nombre d’ocupats va disminuir entre el gener i el març respecte a l’octubre i el desembre en 46.200 persones, fins a un total de 3,86 milions d’ocupats. Catalunya haurà d’esperar fins, com a mínim, al segon trimestre de l’any per perforar l’anhelada barrera dels quatre milions de treballadors en actiu.
La foto fixa del primer trimestre és dolenta, però la dinàmica surt positiva i actualment el mercat laboral està en fase expansiva. Catalunya té gairebé 17.000 persones treballant avui més que fa un any i la població disposada a treballar va creixent. I encara creixerà més un cop es vagi materialitzant la regularització extraordinària de migrants, que pretén donar permís de treball a unes 150.000 persones, moltes de les quals avui operen "en B".
No obstant això, les expectatives van més de pressa que la capacitat de les empreses per generar ocupació i contractar, mentre que avui hi ha gairebé 60.000 persones més a l’atur que fa un any. Si no es resol aquesta qüestió a curt termini, el volum de llars sense ingressos creixerà.
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses
- Sis obres de l'Alt Empordà opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
- El quadre inèdit que Salvador Dalí va regalar a l'amic Meli a canvi del seu retrat de casament
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026