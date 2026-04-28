Posidònia LlançàToni PedalesFires i Festes de la Santa CreuDe Figueres al món
Space Pools obre seu a Vilamalla i reforça el lideratge en piscines monobloc

L’empresa gironina fa un pas endavant en el seu creixement amb unes noves instal·lacions i consolida així la seva aposta per la qualitat, la personalització i la sostenibilitat a Espanya i França

La seu a Vilamallade la firma Space Pools. / Cedida a l'Empordà

Vilamalla

L’empresa gironina Space Pools, especialitzada en piscines monobloc, ha obert una nova seu a Vilamalla, un pas que reforça el seu creixement i consolida la seva presència tant a Espanya com a França. Amb aquest nou equipament, la firma fa un salt endavant en capacitat, servei i projecció, mantenint l’aposta per la qualitat que l’ha convertit en un dels noms destacats del sector.

Nascuda de la mà d’una família amb 50 anys d’experiència, Space Pools ha construït la seva trajectòria sobre una idea clara: oferir un producte resistent, durador i adaptat a les necessitats de cada client. L’empresa disposa d’un sistema de fabricació propi, l’SP Coating, que li permet garantir acabats d’alta qualitat i una gran fiabilitat. A això s’hi afegeix una àmplia xarxa de distribuïdors a Espanya, França i altres països de la Unió Europea.

Més servei, més opcions

La nova seu de Vilamalla també simbolitza la voluntat de continuar ampliant l’oferta. Actualment, l’empresa compta amb més de 100 models de piscines, amb opcions rectangulars, el·líptiques, romanes, de forma lliure o amb entrada tipus platja. A més, ofereix diferents colors, acabats, persianes i tancaments perquè cada projecte es pugui personalitzar al màxim.

Segons destaca el propietari de la companyia, Miquel Ros, "construir una piscina és una decisió important per a qualsevol família i, per això, acompanyem durant tot el procés. Els volem oferir no només la millor qualitat, sinó també les màximes opcions de personalització". Aquesta manera de treballar, basada en la proximitat i l’atenció personalitzada, és un dels factors que expliquen la confiança que ha generat la marca al llarg dels anys.

Qualitat i sostenibilitat

Un altre dels valors diferencials de Space Pools és la rapidesa de resposta. Gràcies al seu sistema productiu, l’empresa pot arribar a lliurar una piscina en tres setmanes, segons l’època de l’any. Aquesta agilitat, sumada a l’experiència dels seus distribuïdors i instal·ladors, permet reduir terminis i facilitar una execució més eficient dels projectes.

La companyia també posa el focus en la sostenibilitat. Les seves piscines monobloc actuen com un aïllant natural i contribueixen a reduir el consum en manteniment i equipaments. A més, els acabats suaus i no porosos dificulten l’aparició d’algues i redueixen la necessitat de tractaments químics. Amb l’obertura de la nova seu a Vilamalla, Space Pools reforça el seu arrelament al territori i projecta des de l’Empordà un model que combina innovació, disseny i eficiència.

Contacte

Per a més informació podeu visitar la web www.spacepools.fr o trucar al 972 794 465. També podeu visitar la seva seu al carrer Osona, 6 de Vilamalla.

Tracking Pixel Contents