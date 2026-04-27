La Seguretat Social denega la pensió a un treballador que havia cotitzat 46 anys

Tot i els anys cotitzats, ha perdut la pensió als 69 anys per no estar al corrent de pagament

Si et passa el que li ha passat a aquest jubilat, pots quedar-te sense pensió encara que hagis cotitzat dècades. / Freepik

Álex Pareja

Un treballador, amb gairebé mig segle cotitzat a Espanya, s’ha quedat sense pensió, fet que ha generat molta preocupació entre altres pensionistes. Als seus 69 anys, aquest home va veure denegada la seva prestació per part de la Seguretat Social, un cas que il·lustra els rigors del sistema i alerta sobre alguns factors que cal tenir en compte.

El protagonista d’aquesta història acumulava 16.945 dies cotitzats, més de 46 anys i 5 mesos, repartits entre el Règim General (14.379 dies) i el règim d’autònoms (2.566 dies), fins i tot amb superposicions. Va sol·licitar la jubilació el novembre del 2020, però la Seguretat Social la va rebutjar.

El motiu pel qual la Seguretat Social va denegar la seva sol·licitud de pensió de jubilació és que no estava al corrent de pagament de quotes pendents del RETA corresponents als anys 2008-2010 i 2011-2012. I sí, aquest és un motiu pel qual es pot negar la prestació.

La Seguretat Social li va donar l’oportunitat de regularitzar la seva situació, però no va poder abonar els diners corresponents, fet que va acabar comportant la denegació de la sol·licitud. El Jutjat Social i el TSJM de Madrid van donar suport a la Seguretat Social en aquest cas.

Un autònom de 72 anys amb més de 33 anys cotitzats s'ha quedat sense pensió de jubilació per mantenir un deute pendent amb la Seguretat Social.

Se li denega perquè no estava al corrent de pagament de les quotes d'autònom del RETA que tenia pendents, tot i haver cotitzat 46 anys.

Segons aquests organismes, faltava una carència específica, és a dir, dos anys cotitzats en els últims 15, entre altres punts negres. Pel que sembla, tenia algunes llacunes en el seu historial laboral, com ara anys sense alta a la Seguretat Social o sense estar apuntat a l’atur.

Per què aquest cas alarma

No n’hi ha prou amb sumar anys totals cotitzats; el sistema valora la continuïtat recent i la solvència. Per als autònoms, les quotes impagades, fins i tot antigues, bloquegen l’accés a una pensió, i els períodes llargs sense cotitzar impedeixen aplicar salvavides com la doctrina del parèntesi.

El 2026, amb l’edat legal de jubilació establerta en 66 anys i 10 mesos, o 65 anys amb 38 anys i 3 mesos cotitzats, aquests requisits semblen més rigorosos davant l’envelliment poblacional. Milers de persones es podrien veure afectades de la mateixa manera si no revisen la seva situació.

