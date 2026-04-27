Rento, transformant la bugaderia industrial i la neteja professional a l’Empordà
La qualitat, la rapidesa i la confiança són els pilars de l'empresa
Ofereix un servei integral de tractament de roba per a hotels, apartaments turístics i restaurants
En un sector on la qualitat i la confiança ho són tot, l’empresa de Figueres Rento s’ha consolidat com una de les empreses de referència en serveis de neteja professional i bugaderia industrial per a hotels, apartaments turístics i establiments de restauració de la zona de l’Empordà.
Amb un creixement constant en els darrers anys, l’empresa destaca per la seva capacitat d’adaptació a les necessitats d’un sector en plena expansió, especialment en l’àmbit del turisme.
Especialistes en hotels i apartaments turístics
Rento treballa diàriament amb hotels, allotjaments rurals i gestors d’apartaments turístics, i ofereix un servei integral que inclou tant la neteja com el tractament professional de la roba.
La seva experiència en aquest sector li permet entendre les exigències de qualitat, rapidesa i flexibilitat que requereix el dia a dia dels establiments turístics, especialment en temporada alta.
Qualitat, rapidesa i confiança
Un dels pilars de Rento és el seu compromís amb la qualitat del servei. Cada detall compta: des del tractament de la roba de llit i les tovalles amb estàndards professionals fins a la neteja acurada de les estances.
A més, l’empresa ha desenvolupat un sistema de treball eficient que li permet donar resposta ràpida a les necessitats dels seus clients, fins i tot en moments de màxima demanda.
Un creixement basat en la confiança dels clients
El creixement de Rento no és casual. Cada vegada més empreses del sector confien en els seus serveis, gràcies a la seva professionalitat, proximitat i capacitat de resposta.
Aquest creixement s’ha vist reforçat per una aposta clara per la millora contínua i la incorporació de noves tecnologies per optimitzar els processos.
Malgrat el seu creixement, Rento manté un tracte proper amb els clients. Cada projecte s’adapta a les necessitats específiques de cada establiment i ofereix solucions a mida. Aquesta combinació de professionalitat i proximitat és el que ha convertit l’empresa en un soci de confiança per a molts negocis de la zona.
Contacte
Per a més informació podeu visitar la seva web rento.cat, també podeu visitar les seves instal·lacions al Carrer Sud num 3 A baixos de Figueres o trucar al 669 300 963.
