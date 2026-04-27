Economia
Perd l'Ingrés Mínim Vital per una herència i haurà de tornar més de 5.000 euros
La justícia avala que la Seguretat Social retiri l'ajuda a una beneficiària que va superar el límit de patrimoni després de rebre immobles i diners en comptes bancaris per una herència familiar
Una beneficiària de l'Ingrés Mínim Vital haurà de retornar 5.169,23 euros a la Seguretat Social després que la justícia hagi avalat la retirada de la prestació. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que va extingir l'ajuda en comprovar que la dona havia superat el límit de patrimoni permès després de rebre una herència familiar.
El cas té l'origen en una revisió posterior de les dades econòmiques de la beneficiària. La dona havia començat a cobrar l'IMV l'any 2020, amb una quantia mensual de 469,93 euros. Mesos més tard, però, l'administració va detectar que la seva unitat de convivència ja no complia els requisits exigits per mantenir aquesta ajuda destinada a persones en situació de vulnerabilitat, segons informa El Huffingtonpost.
El patrimoni superava el límit legal
Segons consta en la resolució judicial, la Seguretat Social va creuar informació amb l'Agència Tributària i va calcular que el patrimoni computable de la beneficiària ascendia a 79.119,83 euros durant l'exercici de 2020. Aquesta xifra superava de manera clara el màxim permès, fixat en 43.196,40 euros.
En aquest càlcul no es va incloure l'habitatge habitual de la dona, valorat en més de 340.000 euros, ja que aquest tipus de bé queda exclòs del còmput. Sí que es van tenir en compte, en canvi, altres immobles i saldos bancaris procedents de l'herència de la seva mare. Concretament, el patrimoni heretat estava format per 75.209,84 euros en béns immobles i 3.910,02 euros en comptes bancaris.
Davant d'aquesta situació, l'INSS va decidir extingir la prestació a finals de 2021 i reclamar els imports cobrats de manera indeguda entre l'1 de gener i el 30 de novembre d'aquell any. La quantitat total exigida va quedar fixada en 5.169,23 euros.
La dona defensava que no havia d'assumir el retorn
La beneficiària va recórrer la decisió perquè considerava que no se li podia exigir la devolució dels diners. Entre els seus arguments, va sostenir que el pagament de la prestació havia estat conseqüència d'un error de la mateixa administració i que, en el moment de sol·licitar l'ajuda, encara no s'havia formalitzat l'escriptura d'acceptació de l'herència.
També va defensar que la Seguretat Social hauria d'haver comprovat amb més detall la seva situació patrimonial abans de reconèixer-li el dret a cobrar l'ajuda. Fins i tot va intentar emparar-se en normativa europea vinculada a altres tipus d'ajudes per evitar haver de retornar els diners.
La sala, però, no ha acceptat aquests arguments. El tribunal considera que el punt central no era discutir la composició exacta de l'herència, sinó determinar si la Seguretat Social havia comès una errada que eximís la beneficiària de tornar els imports percebuts.
La sentència avala l'actuació de la Seguretat Social
El TSJ de Madrid conclou que l'administració va actuar correctament i que no es pot parlar d'un error atribuïble exclusivament a l'Estat. Segons el tribunal, la Seguretat Social no podia conèixer determinades dades fiscals fins a l'exercici següent, quan aquestes van quedar reflectides a través de la informació tributària corresponent.
La resolució també recorda que la normativa de l'Ingrés Mínim Vital obliga els beneficiaris a comunicar qualsevol canvi que pugui afectar el dret a percebre la prestació. Aquest avís s'ha de fer en un termini de 30 dies naturals des que es produeix la modificació de la situació econòmica, familiar o patrimonial.
En aquest cas, la sala subratlla que l'herència podia haver estat comunicada a la Seguretat Social en el moment en què es va produir l'adjudicació dels béns. Segons la sentència, no consta que la beneficiària informés l'entitat gestora d'aquest increment patrimonial.
Haurà de retornar els diners cobrats
Amb aquests elements, el tribunal rebutja aplicar la doctrina que protegeix els ciutadans quan els cobraments indeguts deriven únicament d'un error administratiu. En opinió de la sala, la superació del límit patrimonial i la manca de comunicació del canvi impedien mantenir la prestació.
Per aquest motiu, el TSJ de Madrid ha desestimat el recurs de la dona, ha confirmat la decisió de la Seguretat Social i ha ratificat que haurà de retornar els 5.169,23 euros percebuts indegudament.
El cas posa de manifest la importància de comunicar qualsevol variació patrimonial quan es cobra l'Ingrés Mínim Vital, especialment en situacions com herències, adjudicacions de béns o increments de saldos bancaris que puguin alterar els requisits d'accés a la prestació.
