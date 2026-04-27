“La nostra missió és ser un referent en energia i medi ambient”
Després del seu recent nomenament com a Director del Departamento de Energía del CIEMAT, Emilio Gómez-Lázaro analitza el present i el futur del sector, en un moment marcat per la urgència climàtica i per la necessitat d'assolir una sobirania tecnològica
Alberto Zamora
Després de la seva recent incorporació a la direcció del Departamento de Energía del CIEMAT, Emilio Gómez-Lázaro i l'organisme afronten una etapa crucial marcada per la urgència climàtica i la necessitat de sobirania tecnològica. En aquesta conversa, es desglossen els pilars estratègics per consolidar el lideratge del centre en l'ecosistema energètic global.
Quins són els pilars mestres del seu pla d'acció i quin segell personal busca imprimir en aquesta nova etapa?
La meva aspiració és donar continuïtat a l'excel·lent feina realitzada per la meva predecessora, Mercedes Ballesteros. El CIEMAT ha de continuar exercint un paper central en la recerca, la maduresa i el desplegament de tecnologies renovables, eficiència energètica i anàlisi de sistemes.
Sent el departament de major dimensió del centre, comptem amb infraestructures singulars a nivell mundial com la Plataforma Solar de Almería (PSA) i el CEDER a Sòria. El pla d'acció es recolza en tres pilars: reforçar el lideratge en tecnologies madures (eòlica i fotovoltaica) sense descuidar les emergents; intensificar la col·laboració amb universitats i centres internacionals; i, fonamentalment, accelerar la transferència al teixit industrial per respondre a les necessitats reals del mercat.
Com ha d'evolucionar el model directiu perquè la recerca d'avantguarda respongui amb agilitat a les urgències actuals?
El sector evoluciona a una velocitat sense precedents. Les renovables són ja, en molts casos, l'opció més econòmica gràcies al seu caràcter endogen. Tot i això, hem de buscar un equilibri estratègic i complementari entre tecnologies per garantir la seguretat del subministrament i la contenció de costos. Actualment, estem en un període de reflexió a tot el CIEMAT per definir la nostra estratègia d'R+D, optimitzant l'ús dels recursos públics en línies que ofereixin el major retorn a la societat. Aquest procés inclou un diàleg constant amb la indústria i la societat per assegurar que les nostres apostes estratègiques siguin encertades.
Quin paper juga el departament en el compliment del PNIEC i en quines tecnologies estan redoblant esforços?
El PNIEC 2023-2030 és el nostre full de ruta. Tot i que els seus objectius són a curt termini per als temps de la recerca, el CIEMAT ha estat clau perquè moltes tecnologies assoleixin la maduresa necessària per aconseguir-los. Treballem tant en l'oferta (desacoblant producció d'emissions) com en la demanda (eficiència energètica). Les nostres línies d'acció abasten des de generació eòlica i fotovoltaica fins a xarxes intel·ligents, emmagatzematge, valorització de residus i portadors energètics verds. A més, donem suport tècnic al Govern en el desenvolupament d'aquestes estratègies.
Quins mecanismes preveu per assegurar que el coneixement generat es transformi en solucions industrials competitives?
Històricament, el CIEMAT ha estat bressol de coneixement per a la indústria. La nostra fortalesa diferencial és la capacitat d'executar projectes tractors de dimensions mitjanes i grans, cosa que ens situa molt a prop de la fase de mercat i validació final. Per potenciar-ho, ens recolzem en la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Transferencia del Conocimiento, facilitant esquemes de finançament públic, privat o mixt. La transferència és una àrea de millora contínua tant a nivell nacional com europeu.
En un context de seguretat nacional, com es posiciona el departament en tecnologies crítiques com l'emmagatzematge o l'hidrogen verd?
Espanya és un referent gràcies als seus recursos naturals, però enfrontem el repte de la debilitat en les interconnexions (l'“illa energètica”). Per superar la variabilitat de l'eòlica i la solar, l'emmagatzematge és el pilar fonamental. Al CEDER (Sòria) disposem d'una microxarxa renovable única a Espanya que integra fotovoltaica, eòlica distribuïda, diverses químiques de bateries, emmagatzematge mecànic i hidràulic i biomassa. Això permet assajar estratègies de control en escenaris reals.
En emmagatzematge tèrmic, la PSA és estratègica per investigar nous materials a alta temperatura i descarbonització industrial. Pel que fa a l'hidrogen, abordem tota la cadena de valor: des de l'electròlisi avançada i processos termoquímics solars fins a la seva integració en xarxes complexes i anàlisi de viabilitat tecnicoeconòmica.
Quin és el seu missatge per als ciutadans sobre el retorn que el CIEMAT ofereix a Espanya?
La nostra missió és ser un referent en energia i medi ambient amb vocació de servei públic. Busquem fomentar un model productiu basat en la ciència i la innovació. Personalment, després d'una vida vinculada a la universitat, incorporar-me al CIEMAT és una oportunitat apassionant per contribuir als reptes que tenim al davant. Continuarem transformant el coneixement en avenços tangibles per a la societat.
