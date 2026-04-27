L’estratègia per estalviar en la teva factura de la llum davant la tensió per la guerra d’Iran
Les claus de Bassols Energia per a combatre l'encariment dels carburants a través de solucions de mobilitat elèctrica i assessorament virtual
El tauler geopolític mundial es troba en un estat de màxima alerta des del passat 28 de febrer. L'escalada de tensió a l'Orient Mitjà, marcada pels atacs creuats entre potències com els Estats Units, l'Iran i Israel, ha situat el focus en un punt clau del mapa: l'estret d'Ormuz. Aquesta petita via marítima és l'artèria vital per on circula un 20% del petroli i el gas natural que mouen el món, i qualsevol risc de bloqueig provoca una sacsejada immediata en els mercats energètics globals. En les darreres setmanes, aquest escenari ha derivat en un encariment dels carburants, fent que omplir el dipòsit o escalfar la casa sigui una càrrega cada cop més feixuga per a l'economia domèstica.
Tot i que la dependència directa d'Espanya dels subministraments que creuen Ormuz és baixa, formem part d'un mercat global interconnectat on el preu es fixa per oferta i demanda; per la qual cosa, si baixa la producció augmenta el preu pel consumidor final. Així, malgrat que el subministrament està garantit, el cost de la llum i dels combustibles continua sent vulnerable al que passa al món. En aquest context, recuperar el control sobre la despesa energètica de casa esdevé prioritari per protegir l'economia familiar, una necessitat que impulsa l'aparició de tarifes dissenyades per oferir estabilitat i estalvi.
La resposta de proximitat davant la incertesa
És en aquests moments quan les comercialitzadores d'arrel local, com Bassols Energia, assumeixen un paper fonamental. Amb més d'un segle de trajectòria, aquesta companyia ha sabut interpretar la situació actual per oferir un assessorament real que va més enllà d'un simple contracte elèctric. En temps de volatilitat, el coneixement és la millor eina contra la incertesa, i per això fomenten solucions perquè cada usuari sigui l'amo del seu propi consum.
L'eix d'aquesta estratègia és l'eina Eco, un assessor virtual que facilita la comprensió de les factures de la llum, sovint difícils de desxifrar. En lloc de llistes interminables de dades tècniques, Eco permet visualitzar el consum de manera molt intuïtiva. L'objectiu no és només gastar menys, sinó aprendre a consumir millor. Conèixer els nostres hàbits és el primer pas per protegir l'economia de la llar, detectant oportunitats d'estalvi que sovint passen desapercebudes i optimitzant la factura sense renunciar al confort.
Eines per a una gestió domèstica intel·ligent
Aquesta plataforma s'organitza en tres eixos per ajudar el consumidor a ser més conscient de la seva despesa.
- Comparativa anual: permet observar com influeixen les nostres rutines en el cost mes a mes i identificar consums anòmals.
- Detall del consum per períodes: permet saber si estem aprofitant realment les hores més barates de la nostra tarifa.
- Perfil econòmic personalitzat: segons el consum real de l'habitatge, permet saber quan cal canviar un electrodomèstic o ajustar la potència contractada. Es tracta de posar la tecnologia al servei de la tranquil·litat familiar quan el mercat exterior no ens la dona.
El vehicle elèctric com a refugi econòmic
Mentre la llum busca el seu equilibri, el sector del transport pateix l'impacte més directe i dolorós. El preu de la benzina ha pujat de forma constant per sobre dels 1,56 euros, però el dièsel és el més castigat, amb increments que han situat el litre gairebé als 2 euros. Davant d'aquest xoc energètic, un dels més importants de la història segons l'Agència Internacional de l'Energia, canviar els hàbits de mobilitat ens pot permetre estalviar.
Els conductors busquen ara, per sobre de tot, estabilitat econòmica. De fet, segons l’ANFAC, la venda de vehicles electrificats va pujar un 62,5% al març. L'electricitat és molt menys volàtil que el petroli i l'estalvi per quilòmetre és superior a llarg termini, el que provoca una menor dependència. Per a aquells que fan el pas, Bassols Energia ha creat una tarifa específica que simplifica tota la transició al cotxe elèctric.
Un futur econòmic sota control i sostenible
El Pla Mobilitat facilita tot el procés per fer el canvi a una tarifa amb energia 100% verda pel teu vehicle, i amb zero emissions de CO2. A més, poder carregar el vehicle a casa durant l’horari més econòmic, aprofitant la franja nocturna, permet estalviar des de la primera càrrega i evita dependre de les fluctuacions constants de les benzineres. D’aquesta manera, es tradueix en conduir per 2€ per cada 100 kms. Es tracta d’una forma d’estalviar que s’adapta als teus hàbits de càrrega i que permet aprofitar una tarifa competitiva i que garanteix energia verda a un preu reduït i còmode per carregar el vehicle a casa.
Ens trobem en un punt històric on la inestabilitat geopolítica ens obliga a ser més previsors. Cada decisió sobre com consumim energia és clau per guanyar sobirania sobre les nostres despeses. Empreses amb un fort arrelament local com Bassols Energia demostren que la millor defensa davant els conflictes globals és una gestió intel·ligent, propera i humana de l'energia que fem servir cada dia.
On trobar Bassols Energia:
