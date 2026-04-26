El sector dels generadors viu un moment d'expansió després de l'apagada: "La gent coneix més què són i què fan"
Empreses i sector públic detecten mancances en els seus sistemes i els reforcen per garantir el subministrament
Nia Escolà / Maria Asmarat (ACN)
El sector dels generadors viu un moment d'expansió un any després de l'apagada elèctrica. Diverses empreses asseguren que des d'aleshores han notat més interès per part de particulars, que els demanen informació i qüestions que abans "no eren habituals". "La gent coneix més què és i què fa un generador", expliquen. Tant el sector privat com el públic han fet un pas més i, arran del tall de llum del 28 abril de l'any passat, han detectat mancances en els seus sistemes i els han reforçat per garantir el subministrament en cas d'un episodi similar. La companyia Agresa, especialitzada en la venda de grups electrògens, explica que ha registrat un increment de la facturació del 20%, en part atribuïble a l'efecte de l'apagada.
El gerent de l'empresa amb seu a Manresa, Ramon Mesas, constata que el sector dels grups electrògens va a l'alça i assegura que el 28 d'abril de l'any passat va actuar com un punt d'inflexió. "Moltes empreses han canviat la seva manera de pensar i ara consideren que aquests equips són un element necessari per garantir la continuïtat de la seva activitat", afirma.
En el seu cas, detalla que l'augment de la facturació ha enfilat els ingressos fins als 8 milions. Tot i que part d'aquest creixement ja venia d'estratègies comercials prèvies, el gerent estima que entre un 5% i un 8% és atribuïble directament a l'efecte de l'apagada. A més, de cara al 2026, té perspectives encara més optimistes. "Creiem que aquest any es notarà més, perquè moltes decisions que es van començar a gestar després de l’apagada ara es materialitzaran", conclou.
L'increment de consultes ha estat generalitzat, però amb diferències segons el tipus de client. En el cas dels particulars, l'interès s'ha traduït sobretot en demandes d'informació, tot i que les limitacions tècniques -com el soroll o l'espai necessari-dificulten la instal·lació d'aquests equips en habitatges.
La implantació de grups electrògens no és immediata ni econòmica. El cost pot oscil·lar entre els 10.000 i els 200.000 euros, als quals cal sumar-hi la instal·lació, que requereix espais adequats, ventilació i una infraestructura elèctrica complexa.
Més interès entre particulars per llogar equips
Per estalviar aquests costos, hi ha l'opció del lloguer de generadors. Una de les empreses que l'ofereix és Maquinas y Maquinas, ubicada prop de l'Hospital Clínic de Barcelona. El seu responsable, Jonatan García, explica que, tot i que la major part dels clients que tenen són industrials, han detectat que des de l'apagada hi ha particulars que s'han interessat pels seus serveis. "La gent coneix més què és un generador i què fa, però encara queda molt de camí", apunta.
Preguntat pels canvis observats en l'últim any, destaca també que "cada vegada més" els demanen generadors elèctrics que no depenguin de la benzina, sobretot en un context en què s'ha encarit per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. García explica que els grups elèctrics encara són una mica petits, és a dir, que tenen poca potència, però confia que "poc a poc" vagin a l'alça.
El sector sanitari, un dels més sensibles
Entre les diferències observades per tipus de client, Agresa assegura que el món empresarial i, especialment, el públic han fet un pas més. En aquest sentit, un dels àmbits més sensibles, segons Mesas, és el sanitari. Alguns centres d'atenció primària (CAP) han detectat mancances en sistemes d'emergència i ja han començat a reforçar-los.
"S'han adonat que necessiten garantir el subministrament elèctric en tot moment", apunta. "El sector públic s'ha mogut més ràpid, hi ha un munt d'inversions en aquest tema, s'estan fent bastantes bases d'això i creiem que en breu termini això es dispararà encara més", afegeix.
Agresa precisa que també han constatat un augment de l'autonomia contractada. Mentre abans de l'apagada l'habitual era entre 8 i 15 hores, ara n'hi ha que també sol·liciten tenir dipòsits addicionals per enfilar la xifra entre les 30 i les 40 hores.
Es disparen les vendes de bateries i 'backups' per garantir l'energia solar
Més enllà dels generadors, també s'ha disparat l'interès per incorporar bateries i sistemes d'emmagatzematge d'energia – anomenats 'backups'- en les xarxes fotovoltaiques autònomes. Així ho assegura el soci director de Sud Renovables, Manel Romero, una empresa fundada fa 20 anys al Bages i amb prop d'un centenar de treballadors. L'empresa ha multiplicat per 8 la venda de 'backups' i per 3 el nombre de bateries. De fet, Romero assegura que actualment "el nombre d'instal·lacions amb bateries és molt gran i la majoria incorporen el sistema de 'backup'".
El detonant, segons detalla Romero, va ser la "impotència" de veure's "desconnectats" i no tenir electricitat durant un dia de sol. "Tot i que ho explicàvem quan ho veníem, la gent realment no era conscient que, en cas de quedar-se sense xarxa elèctrica, no hi hauria subministrament", detalla. Per això, ara són molts els consumidors i empreses que han decidit instal·lar aquests dispositius per poder funcionar de forma aïllada. "Estem parlant d'afegir uns 200 o 300 euros al cost total de la instal·lació", afirma.
Pel que fa a la facturació d'aquesta empresa, abans de l'apagada, el sector residencial representava un 10% del total. Des de llavors, aquest percentatge ha passat a ser del 20%. I en el sector empresarial, l'interès per aquests aparells també ha crescut, sobretot aquelles empreses petites que tenien cambres frigorífiques i que s'enfrontaven a importants pèrdues econòmiques si el tall s'hagués allargat en el temps.
El conflicte a l'Orient Mitjà i l'encariment dels combustibles fòssils també està empenyent la implantació de les renovables. "Quan compres una instal·lació solar, compres l'energia que et donarà en els pròxims 25 anys i saps que és un preu segur; el sol surt cada dia i no hi haurà sorpreses si et tallen l'estret d'Ormuz, per exemple, i això tant a nivell domèstic com empresarial és molt important", afirma l'empresari.
Per Romero, les famílies i empreses estan més preparades que abans amb la compra d'aquests dispositius. "Hi ha més conscienciació", subratlla. També destaca un altre canvi important amb la normativa energètica. "Setmanes després de l'apagada, es van habilitar les renovables perquè poguessin fer un control de tensió per ajudar a estabilitzar la xarxa a nivell més general", afirma. No era que tècnicament no fos possible, remarca, sinó que la normativa fins llavors no ho permetia.
