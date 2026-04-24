Obres
Acord en l’ERO de Limak: els 399 acomiadats del Camp Nou seran indemnitzats amb 33 dies per any i almenys 10.000 euros
La sortida del personal de la constructora turca serà gradual fins al desembre del 2027 i els sindicats avalen per unanimitat les condicions compensatòries
Gabriel Ubieto
La constructora Limak, adjudicatària principal de les obres del Camp Nou, ha tancat amb acord aquest divendres l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) per acomiadar els seus 399 treballadors operatius a Catalunya, segons confirmen des de la corporació turca. Un mes després d’iniciar el procés negociador, les parts han aconseguit consensuar les sortides i aclarir laboralment la recta final de la remodelació de l’estadi blaugrana. Els sindicats han avalat de manera unànime les condicions de sortida, que seran de 33 dies per any treballat, amb un mínim de 10.000 euros, segons fonts sindicals. Les sortides seran graduals fins al desembre del 2027, data en què Limak s’ha compromès a finalitzar l’obra.
La major part dels afectats són perfils tècnics incorporats en els últims anys per atendre un dels projectes constructius més rellevants de Catalunya. La companyia turca havia ampliat de manera notable la seva estructura a Barcelona a l’escalf del contracte amb el FC Barcelona, fins a situar-se entre les constructores amb més plantilla a Catalunya. En els moments de màxima activitat, la filial europea de la corporació turca, amb seu a l’avinguda Diagonal, va arribar a reunir prop de 500 empleats.
Ara, amb la pilota ja rodant sobre la gespa i el gruix de la reforma entrant en la fase final, Limak ha optat per redimensionar la seva estructura. El calendari que maneja el club situa la finalització dels treballs el desembre del 2027, i la constructora sosté que la reducció del volum d’obra pendent obliga a adaptar la plantilla. Aquesta ha estat la base de l’expedient negociat amb la representació legal dels treballadors, representada pels sindicats Fetico, Valorian i CCOO, amb la qual finalment s’ha assolit un acord per articular les sortides.
Els treballadors afectats podran apuntar-se per sortir primer a mesura que la constructora vagi activant els acomiadaments, amb un preavís mínim de 15 dies. L’empresa ha defensat que l’ajust respon a raons organitzatives i l’ha presentat com una conseqüència natural del cicle d’una gran obra. L’ERO, segons el plantejament traslladat per la companyia, no alterarà el ritme de la remodelació, sinó que pretén ordenar les sortides dels treballadors a mesura que vagi decaient la feina.
Incògnita entre els subcontractes
L’expedient afecta la plantilla directa de Limak, però darrere d’aquest ajust s’entreveu una realitat laboral molt més àmplia. Al voltant de les obres del Camp Nou també hi treballen centenars d’empleats a través d’una extensa xarxa de subcontractes, on durant els gairebé tres anys de treballs s’han anat detectant múltiples irregularitats. La Inspecció de Treball ha fet aflorar casos d’empleats sense la documentació en regla, sous per sota del conveni, hores extraordinàries no abonades i altres pràctiques fraudulentes que ja han derivat en sancions i requisits milionaris, tal com ha anat avançant EL PERIÓDICO.
Aquest front continua obert. Tot i que l’acord entre direcció i sindicats tanca la negociació sobre la plantilla pròpia de Limak, la situació de molts operaris subcontractats dependrà de les seves respectives empreses. En paral·lel, continuen vives diferents actuacions inspectores sobre companyies auxiliars que han participat en la reforma.
Els sindicats han tancat amb acord l’expedient malgrat els recels que inicialment els va inspirar la legalitat de l’ajust. Aquest contrasta amb el discurs que Limak ha mantingut fins ara sobre la seva voluntat de consolidar-se a Espanya i Europa i competir per nous contractes de gran mida. Fins al punt que, amb la voluntat d’integrar-se en l’ecosistema social i econòmic català, el maig del 2024 va signar un acord de patrocini amb la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, convertint-se en mecenes d’honor.
Malgrat aquesta declaració d’intencions, la corporació turca ha preferit cessar els seus empleats a Europa i reduir la seva operativa al mínim, a expenses de futures obres, per a les quals haurà de refer la seva operativa si aconsegueix noves adjudicacions. En aquest cas, els empleats que han operat fins ara al Camp Nou es guarden una opció de contractació prioritària. Mentre negocia la sortida de gairebé tota la seva estructura aixecada a Barcelona per al Camp Nou, la companyia insisteix que manté el seu interès per continuar creixent en el mercat europeu un cop conclogui la seva etapa a l’estadi blaugrana. Fonts del sector assenyalen que podria estar interessada a participar en la remodelació i ampliació de l’aeroport del Prat.
