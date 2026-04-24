Adeu a la jubilació anticipada: l'error de 10 dies que va costar un mes de pensió a un treballador
David Cruz
El Tribunal Suprem ha tancat completament la porta a flexibilitzar els requisits per accedir a la jubilació anticipada involuntària després de denegar la pensió a un treballador de 61 anys que va interrompre durant 10 dies la seva inscripció com a demandant d’ocupació.
Aquest cas es remunta a l’abril del 2017, quan l’afectat va sol·licitar acollir-se a aquesta modalitat de jubilació. Tanmateix, la Seguretat Social va rebutjar la seva petició en comprovar que no complia un dels requisits clau: estar inscrit com a demandant d’ocupació durant almenys sis mesos immediatament anteriors a la sol·licitud.
Segons recull la sentència, el treballador va deixar de figurar com a inscrit entre el 15 i el 24 de novembre del 2016, i va reprendre la inscripció el dia 25.
Aquest petit lapsus trencava la continuïtat que exigeix la llei, concretament recollida a l’article 207 de la normativa vigent en aquesta matèria. I, per tant, li ha sortit molt car.
L’home va al·legar que aquest descuit es va produir enmig d’un procediment de divorci que li va generar una gran pressió personal. No obstant això, tant l’Administració com els tribunals van considerar que aquesta circumstància no justificava l’incompliment d’una obligació administrativa bàsica.
Finalment, l’Alt Tribunal ha estat contundent en assenyalar que la jubilació anticipada suposa una excepció que permet avançar l’accés a la pensió, motiu pel qual exigeix un compliment estricte dels requisits legals.
En aquest sentit, recalca que la inscripció com a demandant d’ocupació depèn exclusivament de l’interessat i que és responsabilitat seva mantenir-la activa.
Tot i que el treballador va poder accedir posteriorment a la pensió després d’una nova sol·licitud, va perdre aproximadament un mes de prestació. La sentència fixa així un criteri clar: fins i tot un incompliment de pocs dies pot ser suficient per denegar la jubilació anticipada si no existeix una causa de força major degudament acreditada.
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
- Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'
- Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026