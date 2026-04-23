Seccions

Seguretat Social

La Seguretat Social haurà de rebaixar més de 1.800 euros a una pensionista després d'un error en els seus comptes

El sistema públic no va justificar el càlcul i un tribunal rebaixa el deute a una jubilada

Una dona gran. / Freepik

David Cruz

Increïble, però cert. Una pensionista ha aconseguit que la justícia redueixi de manera considerable el deute que la Seguretat Social li exigia per haver cobrat indegudament el complement a mínims de la seva pensió de viduïtat.

Tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Galícia confirma que no tenia dret a aquest complement perquè superava el límit d'ingressos, també corregeix la mateixa Administració per haver fet un càlcul erroni i poc transparent.

El cas es remunta a l'any 2021, quan la Seguretat Social va reclamar a la dona la devolució de 4.445,70 euros. El motiu era que els seus ingressos superaven el llindar establert, fixat aquell any en 7.707 euros anuals.

La pensionista percebia en aquells moments tres pensions: una pensió de viduïtat espanyola, una altra procedent dels Països Baixos i una pensió de jubilació alemanya.

La jubilada va decidir acudir als tribunals, al·legant que, malgrat el padró, el seu fill teletreballava i realment no vivia allà.

Després d'una primera sentència desfavorable per a la jubilada, el Tribunal Superior de Justícia li ha acabat donant parcialment la raó. / Freepik

No obstant això, l'afectada va presentar al·legacions en considerar desproporcionada la quantitat reclamada i va denunciar "indefensió" perquè no s'explicava clarament com s'havia calculat el deute. Segons els seus propis càlculs, el complement que percebia era de 186,18 euros mensuals, de manera que el total a retornar havia de ser inferior.

Després d'una primera sentència desfavorable per a la jubilada, el Tribunal Superior de Justícia li ha acabat donant parcialment la raó. La Sala reconeix que, efectivament, hi va haver un cobrament indegut, però retreu a la Seguretat Social la falta de claredat en els càlculs, basats fins i tot en anotacions manuscrites que no tenen justificació suficient.

Finalment, el tribunal fixa el deute en 2.606,52 euros, resultat de multiplicar el complement mensual per 14 pagues. D'aquesta manera, redueix en gairebé 1.840 euros la quantitat reclamada inicialment, i estableix un precedent sobre la necessitat de transparència en aquest tipus de procediments.

Potser ara molts pensionistes que estiguin en la mateixa situació buscaran assessorament legal per reclamar quantitats similars.

