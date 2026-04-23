Seguretat Social
La Seguretat Social haurà de rebaixar més de 1.800 euros a una pensionista després d'un error en els seus comptes
El sistema públic no va justificar el càlcul i un tribunal rebaixa el deute a una jubilada
David Cruz
Increïble, però cert. Una pensionista ha aconseguit que la justícia redueixi de manera considerable el deute que la Seguretat Social li exigia per haver cobrat indegudament el complement a mínims de la seva pensió de viduïtat.
Tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Galícia confirma que no tenia dret a aquest complement perquè superava el límit d'ingressos, també corregeix la mateixa Administració per haver fet un càlcul erroni i poc transparent.
El cas es remunta a l'any 2021, quan la Seguretat Social va reclamar a la dona la devolució de 4.445,70 euros. El motiu era que els seus ingressos superaven el llindar establert, fixat aquell any en 7.707 euros anuals.
La pensionista percebia en aquells moments tres pensions: una pensió de viduïtat espanyola, una altra procedent dels Països Baixos i una pensió de jubilació alemanya.
No obstant això, l'afectada va presentar al·legacions en considerar desproporcionada la quantitat reclamada i va denunciar "indefensió" perquè no s'explicava clarament com s'havia calculat el deute. Segons els seus propis càlculs, el complement que percebia era de 186,18 euros mensuals, de manera que el total a retornar havia de ser inferior.
Després d'una primera sentència desfavorable per a la jubilada, el Tribunal Superior de Justícia li ha acabat donant parcialment la raó. La Sala reconeix que, efectivament, hi va haver un cobrament indegut, però retreu a la Seguretat Social la falta de claredat en els càlculs, basats fins i tot en anotacions manuscrites que no tenen justificació suficient.
Finalment, el tribunal fixa el deute en 2.606,52 euros, resultat de multiplicar el complement mensual per 14 pagues. D'aquesta manera, redueix en gairebé 1.840 euros la quantitat reclamada inicialment, i estableix un precedent sobre la necessitat de transparència en aquest tipus de procediments.
Potser ara molts pensionistes que estiguin en la mateixa situació buscaran assessorament legal per reclamar quantitats similars.
- Catalunya busca 30.000 joves per suplir la jubilació de funcionaris 'boomers': En una empresa guanyaria més, però per conciliació i motivació prefereixo l'Administració"
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Els icònics ous de Dalí de la Torre Galatea de Figueres recuperen el color original
- Si a les Fires de Figueres la majoria de vehicles no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?
- VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar