Empreses
Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'
El fundador històric de Mediapro, apartat el 2023, podria retornar al negoci audiovisual amb la compra de la reconeguda productora catalana Goroka
Albert Martín
Setmana de forts moviments al sector audiovisual català. Jaume Roures, fundador històric de Mediapro i apartat de la companyia l’octubre del 2023, ultima el seu retorn al negoci amb la compra de Goroka, una de les productores més destacades del panorama català. Segons ha avançat El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, l’operació ja estaria pràcticament tancada.
Fonts del sector apunten que Roures feia temps que negociava aquesta adquisició. De fet, el Butlletí Oficial del Registre Mercantil recull aquest dimecres la revocació dels anteriors administradors de Goroka, Guillermo Cascante i Victoria Piany, i el nomenament de Mediacable Servicios de Producción, representada per Jaume Roures Llop. Aquest moviment reforça la idea que la compra ja s’ha formalitzat.
Fundada l’any 2006, Goroka s’ha consolidat com un dels noms rellevants de l’audiovisual català. Al llarg de la seva trajectòria ha produït sèries, programes de televisió i documentals per a plataformes digitals i cadenes com TVE, TV3, Canal 33, Movistar+, Amazon Prime o Discovery Channel. També ha treballat en l’àmbit de la publicitat i el "branded content" per a empreses com Hewlett Packard, Danone o Evax.
En els darrers anys, la productora havia guanyat visibilitat per la seva vinculació amb l’univers de Crims, el projecte liderat pel periodista Carles Porta. Goroka ha coproduït bona part dels continguts associats a aquest fenomen juntament amb The True Crime Factory. Fins ara, l’empresa estava participada per Guillermo Cascante, amb un 42% de les accions, i per Colorado Zone, amb el 58%, societat controlada pel periodista Antoni Esteve Avilés i Victoria Piany.
Cap de les parts implicades en l’operació ha respost, de moment, a les consultes periodístiques sobre el moviment empresarial.
La compra arriba, a més, en un moment especialment delicat per a Mediapro, la companyia que Roures va fundar el 1994 amb Tatxo Benet i Gerard Romy. Aquest dimarts es va conèixer la llista de treballadors afectats per l’ERO impulsat per l’empresa, que afecta prop de 250 empleats entre Barcelona i Madrid. La plantilla va tallar la Diagonal i va anunciar noves mobilitzacions en protesta per la retallada.
Fonts del sector asseguren que la situació de Mediapro és molt complicada i que fins i tot estaria en joc la supervivència del grup. Cal recordar que Southwind, propietat del grup xinès Orient Hontai, va destituir l’octubre passat Tatxo Benet i va situar al capdavant de la companyia Sergio Oslé, exconseller delegat de Telefónica España i president de Movistar+, amb Carlos Núñez com a conseller delegat. A finals de març també va deixar l’empresa Eva Abans, que havia estat una de les principals directives del grup.
Els problemes de Mediapro es remunten sobretot a la pandèmia, quan els principals negocis de la companyia, com els drets esportius, la producció audiovisual i el lloguer d’equips, van quedar fortament afectats pel tancament de l’economia. Aquesta situació va provocar pèrdues milionàries i va obligar Southwind, que ja havia entrat al capital el 2018 amb la compra del 56% de la firma per 900 milions d’euros, a injectar 620 milions més per garantir-ne la continuïtat. Actualment, el grup dona feina a unes 6.000 persones arreu del món.
Segons fonts del sector, Roures aspiraria ara a construir "una petita Mediapro" a partir de Goroka. "És perfectament capaç, és una persona molt inquieta i no para mai, i és probable que ho faci amb gent que ja coneix", assegura un directiu consultat sota condició d’anonimat.
