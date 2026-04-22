Mercat laboral
La UGT reclama reforçar les oficines d'ocupació per orientar els migrants de la regularització cap als sectors on falten treballadors
El secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, descarta que la incorporació de forans dispari la taxa d'atur
Gabriel Ubieto
El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamat a la Generalitat de Catalunya un reforç de les oficines d'ocupació per poder integrar, formar i inserir les persones que aconsegueixin permís de treball mitjançant la regularització extraordinària de migrants. "Traurà 150.000 persones a Catalunya de l'explotació laboral, és molt important i a vegades sembla que no ho valorem prou", ha declarat Ros aquest dimecres en un esmorzar del Nueva Economía Fórum.
El màxim responsable del sindicat ha reclamat al conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, un reforç dels equips del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per orientar els nous incorporats al mercat laboral legal cap a aquells sectors que necessiten professionals. "El procés no s'acaba quan et regularitzen els papers, comença. Hem de fer un acompanyament", ha afirmat.
El líder sindical ha descartat que la incorporació a l'economia formal dels prop de 150.000 treballadors que calcula el Govern que es beneficiaran a Catalunya de la regularització es tradueixi en un increment de les taxes d'atur (8,2%), fins ara a la baixa però encara per sobre de la mitjana europea (6%).
"Si puja l'atur serà una pujada merament tècnica, són persones que ja estan treballant aquí [en ‘B’]. Només hi veig beneficis. Al nostre mercat de treball tothom diu que li falta mà d'obra", ha insistit. Segons l'última enquesta de clima empresarial d'Idescat, quatre de cada 10 empreses catalanes manifesten tenir problemes per trobar treballadors degudament qualificats per als seus llocs vacants.
Pèrdua de poder adquisitiu
El secretari general de la UGT, a una setmana i mitja del Primer de Maig, ha situat els salaris i la seva capacitat de compra com el principal problema dels catalans. "El principal problema que té Catalunya ara mateix és la pèrdua de poder adquisitiu. A la gent, cobrant més, li costa més arribar a final de mes", ha afirmat.
Un dels principals problemes que afronten actualment els sindicats està relacionat amb el preu de l'habitatge. Amb les patronals, via conveni col·lectiu, durant els últims tres anys han aconseguit pactar increments de sous per sobre del que pugen els preus. El problema per a part dels treballadors afectats és l'increment progressiu del preu de l'habitatge, especialment del lloguer, que malgrat aquesta millora salarial a cada renovació del contracte d'arrendament devora una part creixent de la nòmina.
"En l'habitatge ens estem encallant", ha reconegut Ros. També s'ha mostrat crític amb les mesures adoptades pel Govern, enfocades a promoure la construcció d'habitatge protegit, una part del qual per a compra. "Construir molt està bé, però tindrem els pisos quan el problema ja hagi esclatat", ha alertat.
Des de la central advoquen, igual que CCOO, per una intervenció més directa en els preus dels arrendaments. Particularment, el líder de la UGT és partidari de desincentivar el lloguer com a via d'estalvi dels propietaris per la via fiscal. "Llogar un pis ha de tenir una fiscalitat d'activitat econòmica", ha manifestat.
