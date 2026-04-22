Economia
La justícia es posa seriosa amb la Seguretat Social i dona la raó a un jubilat de 60 anys que cobra gairebé 3.000 euros de pensió
Es tracta d’un cas insòlit que rectifica la decisió presa per l’entitat
Ramón Baylos
En els últims mesos s’ha instaurat un intens debat sobre la sostenibilitat de la Seguretat Social a llarg termini, però també sobre com l’entitat té determinades condicions que dificulten la jubilació de moltes persones.
Sobretot, a partir de la idea troncal sobre la qual es construeix el concepte de pensió. Al cap i a la fi, aquesta ha de constituir-se com una prestació que serveixi perquè les persones grans aconsegueixin un cert grau de suficiència econòmica.
En aquest mateix sentit, hi ha algunes ocasions en què la justícia es veu obligada a donar la raó a determinats usuaris la sol·licitud dels quals és rebutjada inicialment per l’entitat. Una cosa que es fa seguint el principi que descrivíem abans.
L’últim cas té a veure amb un home que va intentar jubilar-se als 60 anys amb el 100% de la seva base reguladora, cosa que suposaria que comptaria amb una pensió equivalent a 2.862,49 euros mensuals.
No obstant això, la Seguretat Social va intentar aplicar els famosos coeficients reductors perquè l’usuari encara no havia assolit l’edat mínima de jubilació. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid es va veure obligat a intervenir.
La clau: el factor de penositat
Quan l’home va recórrer la decisió de l’entitat, el jutge va dictaminar que la Seguretat Social no podia penalitzar la seva pensió per un motiu concret: els coeficients reductors no es poden aplicar al personal de l’Administració pública en cas que existeixi el factor de penositat.
El quid de la qüestió és que l’home va treballar des de l’any 1987 per a la DGT (Direcció General de Trànsit) i el tribunal va constatar que aplicar-li un coeficient reductor seria injust, tot i que treballés per a un organisme públic.
Per tant, la Seguretat Social es va veure obligada a rectificar davant la decisió final de la justícia i va accedir a concedir-li la jubilació als 60 anys, tot i que aquesta xifra és inferior a la mínima exigida per l’entitat en condicions normals.
