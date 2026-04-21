Jubilació
Un professor de 65 anys, a punt de jubilar-se: "Cobrar 2.600 euros de pensió és injust"
Aquest docent creu que no és justa l'enorme desigualtat que existeix en algunes jubilacions
David Cruz
Quan estem a punt de jubilar-nos, sol passar que pensem molt en la pensió que ens quedarà. No obstant això, un professor de 65 anys ha sorprès quan, a les portes de la jubilació, ha fet una reflexió sobre l'actual sistema de pensions.
El docent, que treballa a Renània del Nord-Westfàlia (Alemanya) i que ha parlat per a la premsa nacional, rebrà una pensió de 2.600 euros bruts mensuals, insuficient en comparació amb la d'altres companys que fan la mateixa feina.
Tot i que els seus ingressos rondaran els 2.100 euros nets al mes, considera que hi ha una clara desigualtat en el sistema educatiu alemany que l'ha acabat perjudicant econòmicament.
Segons explica el professor, la seva pensió es compon d'uns 2.200 euros procedents del sistema general i de 400 euros de prestacions complementàries. No obstant això, subratlla que només arriba a aquesta xifra per haver ocupat un càrrec directiu durant més de 15 anys.
Diferència amb els professors funcionaris
El problema, assenyala, és la diferència existent amb els professors funcionaris. Mentre que aquests poden cobrar pensions properes als 4.000 euros mensuals, els docents assalariats queden molt per sota, tot i exercir pràcticament les mateixes funcions a l'aula.
El sistema de pensions alemany calcula la pensió en funció de l'últim salari i dels anys treballats. Per cada any cotitzat, s'acumula aproximadament un 1,8% del sou, amb un límit proper al 70% del salari final. En molts casos, els funcionaris arriben a aquest màxim després de dècades de servei a l'Estat.
Tal com comenta aquest docent, es tracta d'una situació estructural molt difícil de canviar avui dia. En la seva opinió, respon a una lògica econòmica que beneficia les administracions a curt termini, ja que no han d'assumir determinades cotitzacions en el cas dels funcionaris.
A més, considera que hi ha falta de voluntat política a Alemanya per afrontar aquesta clara desigualtat: "Ningú no s'atreveix a canviar-ho". Una situació que, en menor mesura, també es dona a Espanya, on els assalariats solen tenir pensions més baixes que els funcionaris en el mateix lloc de feina.
