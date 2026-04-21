Ocupació
Nestlé anuncia un ero per acomiadar 300 treballadors a Espanya
La multinacional atribueix la retallada de personal a l’auge de la marca blanca i centres com Esplugues, Girona o Reus es veuran afectats
Gabriel Ubieto
Nestlé pretén acomiadar 301 persones a Espanya i la retallada de plantilla afectarà tant oficines com fàbriques. Així ho ha comunicat aquest dimarts la companyia als treballadors dels diferents centres que aquesta multinacional suïssa té distribuïts pel país, que sumen un total de 4.158 persones. La direcció activa un expedient de regulació de l’ocupació (ero) que trasllada a Espanya el pla de reducció de la plantilla que va avançar el president de la corporació, Pablo Isla, fa uns mesos. És el primer acomiadament col·lectiu que emprèn Nestlé a Espanya des que té activitat i ubicacions com la central d’Esplugues de Llobregat o les fàbriques de Girona i Reus es veuran afectades, segons expliquen fonts sindicals consultades. Des de les centrals han exigit la retirada de l’expedient.
La direcció ja va avançar als seus empleats que aquest dimarts realitzaria un anunci d’ERO, l’afectació exacta del qual encara no ha concretat. Fonts consultades de la UGT expliquen que les causes al·legades són objectives, principalment pel descens de vendes davant l’expansió de la marca blanca als supermercats, segons els han justificat. La llista de centres afectats comprèn Bilbao, Guadalajara, La Penilla, Las Palmas, Madrid, Sevilla o Toledo, entre d’altres. «S’està prioritzant la rendibilitat financera a curt termini per sobre de l’estabilitat laboral i social de milers de famílies», ha manifestat la UGT en un comunicat.
Segons el comunicat emès per la companyia, aquesta mesura respon a l’evolució del sector –el del gran consum– que ve marcat per l’augment dels costos operatius, el canvi d’hàbits en el consumidor i l’avanç de la marca de distribució. «Després de realitzar una anàlisi exhaustiva de les estructures operatives i la implementació de diverses mesures prèvies de contenció de costos, la companyia ha determinat que l’ajustament afectarà un màxim de 301 posicions en oficines, equips de vendes, centres de distribució i en sis dels seus centres de producció al país», precisa el comunicat.
Arrenquen les negociacions el 6 de maig
El 6 de maig està previst que arrenquin les negociacions formals entre la direcció i els sindicats. Començarà així el període de consultes, que per llei ha de durar un mínim de 30 dies, durant el qual les parts miraran d’arribar a un acord. La voluntat dels sindicats és reduir al màxim l’afectació i millorar les quanties indemnitzatòries. Des de les centrals, a expenses d’analitzar la documentació i memòria econòmica que els brindarà la companyia, entenen que Nestlé té marge per optar per mesures alternatives als acomiadaments.
«UGT Nestlé Girona manifesta el seu més ferm i contundent rebuig a una decisió que considera injustificada, desproporcionada i socialment inacceptable. [...] La rendibilitat operativa es manté per sobre del 16%, mentre que el flux de caixa lliure arriba als 9.200 milions de francs suïssos [10.035 milions d’euros], cosa que evidencia una elevada capacitat de generació de recursos. A més, les previsions per al 2026 apunten a una acceleració del creixement orgànic fins al 3-4%, amb millores en el volum de vendes», han criticat des del sindicat.
«Nestlé és la primera empresa alimentària del món, per la qual cosa considerem desproporcionada la xifra i lluitarem per a la reducció d’aquesta i per aconseguir les millors condicions de sortida de les/els treballadors mirant sempre per la reincorporació i continuïtat al món laboral», han manifestat des de Csif.
«La direcció de Nestlé Espanya ha manifestat la seva voluntat d’afrontar aquest procediment sota els principis de transparència i respecte», prossegueix. «El procés es desenvoluparà mitjançant una interlocució honesta amb la representació legal dels treballadors, amb l’objectiu d’explorar mesures que minimitzin l’impacte en l’ocupació i oferir el recolzament i acompanyament necessaris als professionals afectats durant totes les etapes de la transició», conclou la nota de l’empresa.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
- El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i temps violent a l'Alt Empordà i adverteix de possibles inundacions
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'