Prestacions
Les parelles de fet no registrades podrien tenir pensió de viduïtat si tenen fills en comú
El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha reprès les negociacions amb sindicats i patronal per reformar les pensions, incloent la possibilitat d'atorgar la pensió de viduïtat a parelles amb fills sense registre
Gabriel Ubieto
La Seguretat Social estudia reconèixer la pensió de viduïtat per a aquelles parelles que no s’haguessin registrat com a parelles de fet, però tinguin fills en comú. L’Executiu ha reprès aquest dilluns les negociacions amb patronal i sindicats per reformar el sistema de pensions, així com els protocols de gestió de les baixes mèdiques. En aquest sentit, el ministeri dirigit per Elma Saiz ha posat sobre la taula una reordenació dels tribunals mèdics i la seva intenció de crear una macrounitat que centralitzi els expedients de potencials incapacitats permanents i descarregui de paperassa les províncies més saturades, segons coincideixen a assenyalar diferents fonts coneixedores.
Actualment, hi ha parelles que viuen juntes durant anys, tenen fills però mai s’acaben donant d’alta en el registre de parelles de fet. Un tràmit burocràtic que en cas de mort d’un dels dos integrants pot ocasionar una desigualtat notable respecte a aquelles persones que o bé s’han casat o bé s’han donat d’alta en el registre. En el sistema legal espanyol, la Seguretat Social és estricta i disposa que per tenir dret a l’esmentada pensió de viduïtat és necessari haver formalitzat davant l’Administració aquesta relació. Ara el Govern s’obre a relaxar els esmentats requisits si hi ha hagut una convivència marital real, i els fills en seran la principal prova. Segons ha exposat a patronal i sindicats, tenir fills garantiria de manera automàtica el dret a pensió de viduïtat en cas de mort d’un dels dos ‘cònjuges’.
La Seguretat Social s’ha compromès a transmetre una proposta per escrit als agents socials per desenvolupar aquesta i altres propostes, cosa que podria incorporar alguna variable més per acreditar la convivència més enllà de tenir fills en comú. Per exemple, que les dues persones estiguin empadronades en un mateix domicili durant anys. ¿Quants anys? Aquesta variable encara no està tancada i podria oscil·lar entre els dos i els cinc anys.
Centralitzar les incapacitats
Un altre element que pretenen canviar des del Govern en matèria de Seguretat Social i pensions i sobre el qual fa mesos que cavil·la és el sistema de gestió de baixes mèdiques. Sobre la taula hi ha diversos canvis plantejats, com permetre una reincorporació progressiva després d’una baixa de llarga durada a aquelles persones que es recuperin d’un càncer, un ictus o un infart, entre altres malalties.
També pretén modificacions en matèria de gestió i aquest dilluns el secretari d’Estat de Seguretat Social, Borja Suárez, ha avançat que pretenen crear una unitat central per valorar potencials incapacitats permanents i descarregar de paperassa les unitats provincials que avui funcionen. La intenció és que les avaluacions mèdiques es continuarien fent a cada delegació provincial, però la valoració de l’expedient seria centralitzada. L’acte administratiu per donar o negar una incapacitat permanent ho determina un tribunal col·legiat, format per diferents perfils mèdics. La diversitat requerida per a l’esmentada avaluació provoca que en algunes delegacions provincials es demori el procés per l’absència d’algun dels integrants i amb aquesta centralització la Seguretat Social busca més estabilitat i diligència.
L’objectiu manifestat és merament burocràtic i des dels agents socials no s’ha vist amb mals ulls la iniciativa, a expenses de saber-ne més detalls, el volum de personal que es contractaria per dotar aquesta unitat o les seves competències concretes, entre d’altres. La Seguretat Social estudia la necessitat d’incorporar unes 300 persones, segons càlculs preliminars traslladats en la reunió d’aquest dilluns.
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha reiniciat les negociacions amb els agents socials després d’una aturada de diverses setmanes. Els sindicats van plantar el Ministeri fins que solucionés elements que ells consideraven ja pactats però no executats, com la jubilació parcial del personal laboral de les administracions públiques, «una cosa que ja està en via de solució», segons ha manifestat la secretària executiva d’UGT, Cristina Estévez. Així com el mecanisme per «determinar la quantia de les pensions de jubilació anticipada voluntària», segons ha explicitat CCOO en un comunicat. La Seguretat Social tornarà a citar les parts en una pròxima reunió per continuar negociant.
