Jubilació
Agustín Selfa, jubilat: "Vaig treballar des dels 15 anys i només cobro 815 euros de pensió"
Va cotitzar 47 anys i denuncia que li falten períodes per reconèixer
David Cruz
El cas d'Agustín Selfa ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre el sistema de pensions a Espanya. Després d'una vida laboral que va començar als 15 anys, aquest jubilat assegura que la prestació que rep no reflecteix l'esforç de gairebé cinc dècades de feina.
Amb un total de 47 anys cotitzats, la seva pensió actual puja a tot just 810 euros mensuals, una xifra que, tot i que va millorar des dels 740 euros inicials després de diverses reclamacions, continua considerant-se insuficient.
Selfa sosté que hi ha períodes de la seva vida laboral que no han estat reconeguts oficialment, fet que hauria reduït la quantia final que percep. Un perjudici econòmic que l'acompanyarà la resta de la seva vida.
Entre aquests períodes, assenyala el temps dedicat al servei militar obligatori, així com els dos anys en què va exercir com a regidor. Segons explica, aquestes etapes no consten en el seu historial de cotització, cosa que ha tingut un impacte directe en la seva pensió. Per això, continua lluitant perquè es revisin les seves dades i es reconeguin aquests anys.
Trajectòria professional extensa i variada
La seva trajectòria professional ha estat molt extensa i variada. Va començar com a serraller i posteriorment va treballar com a fotògraf, mantenint una activitat constant durant dècades.
No obstant això, la seva experiència reflecteix una preocupació creixent entre molts jubilats: la sensació que el sistema no sempre compensa de manera justa els anys treballats.
Aquest cas és un més de tots els que es donen en un context de canvis en la legislació. Actualment, l'edat de jubilació a Espanya depèn dels anys cotitzats. Els qui superen els 38 anys i tres mesos es poden jubilar als 65 anys, mentre que la resta ha d'esperar més temps, amb una edat que augmentarà progressivament fins als 67 anys el 2027.
A aquesta situació s'hi suma l'increment del cost de la vida, que afecta especialment els pensionistes. Despeses com l'habitatge, l'energia o l'alimentació redueixen el marge econòmic mensual i generen molta inquietud entre els qui depenen exclusivament de la seva pensió.
