Sector oleícola
La caiguda en la producció de l'oli d'oliva apunta a una imminent pujada dels preus
La disminució de la producció d'oli d'oliva, amb un 10% menys que l'any anterior, podria provocar un augment considerable dels preus davant l'elevat ritme de vendes
Fran Extremera
L'elevada producció d'oli d'oliva en els dos últims exercicis, després de gairebé un lustre marcat per la sequera i els alts preus de l'"or líquid" als lineals dels supermercats, no sembla que sigui suficient perquè s'arribi al mes d'octubre amb grans reserves. Serà aleshores quan arrenqui una nova campanya, però els productors recorden que per a aquell moment, si continua l'elevadíssim ritme de venda, els preus augmentaran de manera molt considerable.
Amb els paràmetres actuals, pel que fa a l'escassetat de pluges al març i a l'abril, les principals agrupacions agràries alerten que la pròxima temporada arribarà marcada per un descens de la producció. Aquest aspecte el tenen en compte els mercats a l'hora de fixar preus. I hi ha organitzacions agrícoles que assenyalen que els baixos preus en origen d'aquests últims mesos no tenen sentit, conscients de l'escenari al qual es pot arribar quan s'acabi aquest any.
De moment, els consumidors no han vist variacions importants als lineals. Però portaveus de COAG, UPA i Asaja a Andalusia coincideixen que les xifres aniran a l'alça en els pròxims mesos, perquè aquesta última campanya ja ha estat de menor rendiment que la de l'exercici anterior.
Les vendes d'oli d'oliva, disparades
L'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) constata que les vendes tenen un dinamisme que està per sobre d'aquest potencial creixement que han registrat els estocs durant aquest passat hivern. Basant-se en les xifres del mes de març, en què es van produir més de 80.000 tones, la producció acumulada en tota la campanya es va elevar a 1,2 milions de tones, cosa que suposa un 10% menys que les comptabilitzades en l'exercici anterior. És, a més, un 6% menys del que esperava el Govern central quan va fer públic l'aforament previst.
Però és que, malgrat la guerra a l'Orient Mitjà, només durant el mes de març es van vendre gairebé 140.000 tones, prop del doble de les produïdes exclusivament durant aquell mes, per la qual cosa la tendència és tornar a posar l'estoc sota mínims, amb el consegüent augment de preus.
Com que el sector ja ha posat en circulació 746.000 tones d'oli d'oliva, les agrupacions agràries expressen que en aquest moment està venut el 60% de tot el que s'ha produït durant aquesta última campanya olivarera.
Qualitat inqüestionable
El secretari general de UPA Andalusia, Jesús Cózar, assegurava fa pocs dies que amb els registres de març està clar que no es podrà "arribar als aforaments previstos". Així ha indicat que es constata "una producció més baixa", mentre que la comercialització "continua en aquest moment com un tret".
I incideix que és lamentable comprovar, "un mes més, que els preus en origen no es recuperen i es mantenen sobre els quatre euros, per sota dels costos de producció a l'oliverar tradicional". En termes semblants, UPA aplaudeix que els mercats continuïn demanant l'oli d'oliva, com a producte saludable i d'extraordinàries propietats. Però tampoc continua sense explicar-se que això no es tradueixi en aquest increment dels preus en origen.
Si ens fixem en els territoris que produeixen més volum d'oli, COAG especifica que a Jaén la caiguda de la producció d'oli d'oliva ha estat de gairebé un 20%. Això representa unes 100.000 tones menys. I és que els 1,28 milions de tones produïdes a tot el país són 130.000 menys que les de la campanya anterior.
Cau la producció a Jaén
En terres jiennenses, fins al passat 31 de març s'havien produït 384.286 tones d'oli, un 19% menys del que es preveia en l'aforament oficial de la Junta d'Andalusia, que preveia 475.000 tones d'oli. Per al secretari general de COAG Jaén i responsable d'Olivar de COAG Andalusia, Francisco Elvira, les existències fins a final de març se situaven en un total de 940.000 tones d'oli, 34.000 tones menys que el mes anterior.
Defensa que amb les sortides al mercat global, que es mantenen altes, al voltant de les 140.000 tones, "els cellers arribaran al mes d'octubre buits", tal com també relata el portaveu d'Asaja a Jaén, Luis Carlos Valero. Aquest últim espera que el mercat reaccioni davant aquesta baixada de producció i que els preus puguin pujar aviat, "perquè hi ha un manteniment de preus que no té raó".
Caldrà mantenir així, durant els pròxims mesos, l'atenció als preus finals de l'oli d'oliva, inclòs el verge extra.
