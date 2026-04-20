Confirmat per la Seguretat Social: cotitzar 15 anys no garanteix cobrar una pensió contributiva de jubilació
No només importa el temps cotitzat: hi ha condicions addicionals que poden deixar-te sense pensió contributiva
Ramón Gutiérrez
La pensió contributiva de jubilació no s'activa només per complir una certa edat. Ni tan sols haver treballat durant anys en garanteix l'accés. Des de la Seguretat Social insisteixen que, més enllà de l'edat legal, hi ha una condició fonamental que sovint passa desapercebuda i que pot marcar la diferència a l'hora de cobrar-la.
Tot i que els canvis introduïts el 2013 van anar elevant a poc a poc l'edat de jubilació, es va mantenir intacte un punt clau: el temps mínim que cal haver cotitzat per poder accedir a una pensió. A més, aquest requisit no s'acaba aquí, ja que també exigeix complir una condició concreta vinculada als últims anys de vida laboral.
La Seguretat Social ho confirma
El 2026, l'edat de jubilació a Espanya continua depenent dels anys cotitzats. Qui no arribi als 38 anys i tres mesos haurà d'esperar fins als 66 anys i 10 mesos per jubilar-se. En canvi, aquells que superin aquest període podran jubilar-se als 65 anys cobrant el 100% de la base reguladora.
Ara bé, molta atenció, perquè arribar a aquesta edat no garanteix per si sol la prestació. El sistema exigeix complir també el període mínim de cotització. Per cobrar una pensió contributiva a Espanya hi ha un requisit que no canvia amb els anys: haver cotitzat un mínim de 15 anys al llarg de la vida laboral.
És la base que s'exigeix des de fa temps, malgrat les diferents reformes del sistema. Aquest requisit, conegut com a "carència específica", deixa fora treballadors que, tot i tenir trajectòries laborals llargues, fa anys que no cotitzen. És una situació habitual en persones que van abandonar el mercat laboral abans de l'edat ordinària i no van reprendre la seva activitat.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
- El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat