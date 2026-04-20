Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila quan es retiren diners del caixer automàtic

L'Agència Tributària supervisa les operacions bancàries, que poden requerir identificació i justificació de l'origen dels diners quan se superen certes quantitats

Un caixer automatic, en una imatge d'arxiu. / Freepik

Xavi Espinosa

El 2026, les principals entitats bancàries a Espanya mantenen límits diaris per a la retirada d'efectiu als caixers automàtics amb l'objectiu de reforçar la seguretat del client i prevenir el blanqueig de capitals, sota la supervisió de l'Agència Tributària. Hisenda vigila tots els moviments.

L'Agència Tributària utilitza intel·ligència artificial i informes bancaris obligatoris per controlar moviments inusuals o transferències. A partir del 2026, controlarà pagaments per Bizum o altres mitjans si superen els 25.000 euros anuals, amb l'objectiu de detectar discrepàncies entre el nivell de vida i el que s'ha declarat.

Les retirades d'efectiu, sota control

Aquestes operacions poden quedar registrades o requerir que el client s'identifiqui. A més, els bancs tenen l'obligació d'informar sobre determinats moviments sospitosos. Quan es retiren més de 1.000 euros, l'entitat pot demanar dades addicionals o una explicació sobre l'origen o la destinació dels diners. Si la quantitat arriba als 3.000 euros, l'operació sol quedar registrada per a una possible revisió.

Treure diners des de qualsevol caixer automàtic

Els caixers automàtics poden tenir restriccions addicionals, com no permetre retirar grans quantitats d'una sola vegada per raons tècniques o per la disponibilitat d'efectiu. / Dragana_Gordic

Pel que fa als límits diaris, aquests varien segons cada banc. El 2026, les quantitats permeses solen situar-se entre 1.200 i 3.000 euros al dia, en funció de la política interna de cada entitat financera. Per exemple, algunes entitats permeten retirar fins a 3.000 euros diaris, mentre que d'altres redueixen aquest màxim a 2.000 euros o fins i tot a 1.200 euros. Aquestes diferències responen a criteris propis de cada banc.

No obstant això, aquests límits no només depenen de decisions comercials. També estan relacionats amb la seguretat financera, el control d'activitats sospitoses i la protecció del client davant possibles robatoris o fraus.

D'altra banda, cal tenir en compte que els caixers automàtics poden tenir restriccions addicionals. En molts casos, no permeten retirar grans quantitats d'una sola vegada per raons tècniques o per la disponibilitat d'efectiu. En aquestes situacions, l'usuari pot fer diverses extraccions consecutives o acudir directament a una oficina bancària per retirar els diners necessaris amb menys limitacions.

