Jubilació
La indignació d'un jubilat: "D'una pensió de 740 euros me n'han tret 81 de cop"
El pensionista Rafa Domínguez parla d'un descompte que no entén i que afecta la seva economia mensual
Ramón Gutiérrez
La jubilació hauria de ser aquell moment en què, després de tota una vida treballant, per fi arriba una certa tranquil·litat. No obstant això, per a molts pensionistes a Espanya, la realitat dista força d'aquesta idea. Cada mes es converteix en un exercici d'equilibrisme per poder arribar a tot.
És el cas de Rafa Domínguez, que ha explicat a les xarxes socials com de la seva pensió, de només 740 euros, li n'han tret un total de 81 euros. Una quantitat que, vista des de fora, pot semblar petita, però que per a qui viu amb el just suposa un cop important en el seu dia a dia.
La història de Rafa Domínguez sobre la seva pensió
Situacions com aquesta tornen a posar sobre la taula el problema de les pensions més baixes i la sensació d'incertesa que tenen molts jubilats. No només pel que cobren, sinó pels ajustos, càlculs i canvis del sistema, que de vegades resulten difícils d'entendre fins i tot per a qui en depèn directament.
A Espanya, les dades oficials dibuixen una realitat que moltes vegades queda amagada darrere de la xifra de la pensió mitjana. Tot i que se situa per sobre dels 1.500 euros mensuals, no reflecteix el que realment cobra una gran part dels jubilats, especialment els qui han tingut feines precàries, interrupcions en la seva vida laboral o sous baixos durant anys.
La bretxa és evident: prop de la meitat dels pensionistes no arriba als 1.000 euros al mes, i milions ni tan sols arriben al Salari Mínim Interprofessional, fixat en 1.184 euros el 2025. En total, més de 4,6 milions de persones grans viuen per sota d'aquest llindar, fet que les situa en una situació de vulnerabilitat econòmica cada vegada més preocupant.
Amb l'augment del cost de la vida, molts jubilats es veuen obligats a ajustar al màxim les seves despeses, prioritzant el més bàsic i renunciant a altres aspectes essencials del seu benestar. Aquesta realitat alimenta el risc de pobresa en la tercera edat i reobre el debat sobre si el sistema actual garanteix una vellesa digna per a tothom.
