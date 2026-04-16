Impulsen un projecte per reforçar la seguretat als càmpings i la idea és fer una prova pilot a la Costa Brava a l'estiu
El sector reclama la posada en marxa dels radars meteorològics al Pirineu, previstos en el decret del risc d'inundació
Albert L. Cobo
La Federació Catalana de Càmpings impulsa, amb la col·laboració del Departament d'Interior, un projecte per reforçar la seguretat en aquestes instal·lacions. L'objectiu és que els cossos de seguretat coneguin a fons aquest tipus d'establiments, tot programant-hi visites on, també, es facin formacions als equips de gestió de riscos. La idea és començar amb una prova pilot aquest estiu en algun càmping de la Costa Brava per, després, anar estenent el projecte arreu de Catalunya, on podria estar plenament implementat en un parell d'anys. Així ho ha explicat aquest dijous el president de la Federació, Miquel Gotanegra, que també ha reclamat que es posin en marxa els radars meteorològics al Pirineu, previstos en el decret del risc d'inundació.
Gotanegra ha afirmat que el projecte va sorgir de la necessitat d'anar més enllà del que preveu el decret llei que permet avaluar la gestió del risc d'inundació dels càmpings, en vigor des de fa set mesos. "És molt important que quan hi ha una emergència, quan arribin els cossos de seguretat, tinguin coneixement de la instal·lació", ha assegurat, tot indicant que aquesta mesura ja s'aplica en altres sectors com l'industrial. D'altra banda, la col·laboració amb el Departament d'Interior també contempla l'organització, per part de la conselleria, d'una jornada de formació dedicada a explicar i oferir formació sobre els plans d'autoprotecció.
Pel que fa a la prova pilot, s'ha decidit que es dugui a terme a les comarques de Girona perquè la Federació ja comptava amb la complicitat dels Bombers de la demarcació i, a més, perquè allà es concentren 147 càmpings dels 352 que hi ha a tot Catalunya. D'aquests, els que tenen més afluència d'usuaris de cara a l'estiu es troben al litoral, motiu pel qual es vol començar en aquesta àrea. La intenció és després estendre el projecte a les comarques de muntanya gironines i tenir-lo completat en dos anys a tots els establiments catalans.
Posada en marxa dels radars meteorològics al Pirineu
El president de la Federació de Càmpings de Catalunya ha destacat la importància de posar en marxa els tres radars meteorològics previstos al Pirineu, que s'instal·laran a La Peülla, el Pic de l'Orri i la Tosa d'Alp. Tot plegat, amb l'objectiu de poder afinar més les prediccions i per disposar d'una eina preventiva per fer front a possibles situacions de risc. En aquest sentit, ha demanat saber les "dates concretes" en què es començaran a implementar. "El president Illa va dir que això es faria gairebé en tràmit d'urgència i estem esperant i desitjant poder assistir a la col·locació de la primera pedra d'aquests radars", ha afirmat.
Finalment, Gotanegra ha volgut deixar clar que "el sector del càmping català està preparat per gestionar el risc", tot afegint que compten amb plans d'autoprotecció i que formacions com la que es duen a terme en el marc del 2n Congrés de Càmpings de Catalunya els donen encara més capacitats. A la trobada, celebrada a l'Hotel el Castell de Ciutat de la Seu d'Urgell, han assistit més de 300 professionals del sector, a més de representants institucionals i experts d'àmbit nacional i internacional.
Amb una oferta de 267.545 places, Catalunya és una destinació campista de referència a escala europea i la Federació agrupa el 85% de les places. A més del turisme català i d'arreu de l'Estat, aquest tipus d'establiments atrauen especialment visitants d'Alemanya, els Països Baixos, el Regne Unit i França. A banda, contribueixen de forma decisiva a la desestacionalització del turisme gràcies als viatgers sèniors centreeuropeus. L'any passat, els càmpings catalans, van superar els 21 milions de pernoctacions, xifra que representa més del 30% del total de l'ocupació turística.