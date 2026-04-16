Seguretat Social
Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
La Seguretat Social ho confirma: aquest grup de pensionistes pot rebre un extra a la seva pensió
David Cruz
Cada vegada són més els jubilats a Espanya que, per diferents circumstàncies familiars, es fan càrrec dels seus nets. Una situació que, a més del desgast emocional, implica un esforç econòmic important, sobretot quan es compta amb una pensió ajustada.
Tanmateix, el que molts desconeixen és que hi ha la possibilitat de sol·licitar un complement econòmic mensual que pot alleujar aquesta càrrega.
La Seguretat Social preveu que un menor sota tutela legal, guarda o acolliment pugui ser considerat com a "fill a càrrec", fins i tot si es tracta d’un net. Aquest reconeixement no implica una ajuda automàtica, però sí que obre la porta a sol·licitar determinades prestacions econòmiques.
Entre les principals opcions hi ha el complement per fill a càrrec. Tot i que aquesta ajuda ja no admet noves sol·licituds en la majoria dels casos, continua vigent en situacions específiques com la tutela legal de menors.
En aquests supòsits, l’Administració reconeix que el jubilat assumeix una responsabilitat econòmica equivalent a la d’un progenitor.
La quantia d’aquest complement varia en funció dels ingressos i de la situació familiar. A més, en els casos en què el menor tingui reconeguda una discapacitat, l’ajuda pot ser significativament més alta. Es tracta d’un suport compatible amb pensions baixes, per això és un recurs clau en moltes llars.
A aquest suport estatal s’hi afegeixen els ajuts autonòmics. Cada comunitat autònoma disposa de programes propis que inclouen prestacions econòmiques periòdiques, beques de menjador escolar, ajuts per a material educatiu o fins i tot subvencions d’emergència social.
Per accedir a aquests beneficis és imprescindible disposar d’una resolució oficial que acrediti la tutela, la guarda o l’acolliment del menor a càrrec del seu avi. La sol·licitud s’ha de fer tant davant de la Seguretat Social com dels serveis socials corresponents.
