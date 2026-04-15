Multats amb 7.000 euros per la Seguretat Social: van cobrar per error la pensió del seu pare mort durant 15 anys, però la justícia els ha salvat

El cas d'aquests tres hereus s'ha fet molt viral per les seves circumstàncies insòlites

El pare d'aquests hereus va morir l'any 2001, però ells no van notificar la defunció a la Seguretat Social i van cobrar la pensió fins al 2017. / Arxiu

En els últims anys han sortit a la llum molts casos en què la Seguretat Social comet un error que després repercuteix de manera negativa en els perceptors de pensions, però hi ha ocasions en què la justícia opta per donar la raó a aquests últims.

Una cosa així va passar amb el cas de tres hereus, el cas dels quals ha prescrit recentment. Bàsicament, la Seguretat Social va intentar multar-los per haver rebut per error una pensió del seu pare difunt durant més de 15 anys.

El pare d'aquests hereus va morir l'any 2001, però ells no van notificar la defunció a l'entitat, de manera que aquesta va continuar fent els pagaments mensuals de la seva pensió fins al 2017.

En aquell moment, la Seguretat Social va detectar la incidència i va determinar que els hereus havien de retornar fins a 7.121,31 euros a l'entitat i, en veure que no hi va haver cap resposta per part seva, l'Estat va prendre la decisió d'actuar per la via civil.

La Seguretat Social no pot recórrer la demanda i tornar a reclamar, atès que el deute pendent queda prescrit, tal com estableix la llei esmentada prèviament.

Lliures de càrrecs

No obstant això, els tribunals han acabat salvant aquests tres hereus i han dictaminat que queden lliures de càrrecs. En aquest mateix sentit, la llei estableix que aquest tipus de deutes prescriuen al cap de 4 anys:

"L'article 55.3 de la Llei General de la Seguretat Social estableix el termini de prescripció de 4 anys de l'obligació de reintegrament de les prestacions percebudes indegudament", aclareix la normativa.

En aquest cas concret, el factor que va fer que la Seguretat Social perdés el cas és que els demandats no constaven com a tercers aliens a l'hora de rebre els diners, sinó com a hereus que se subrogaven en els drets del seu pare i de la seva mare.

Això últim anul·la, per tant, qualsevol possibilitat que la Seguretat Social pugui recórrer la demanda i tornar a reclamar, atès que el deute pendent queda prescrit, tal com estableix la llei esmentada prèviament.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Programació de cinemes del 17 al 21 d'abril a l'Alt Empordà

Illa defensa que no pacta amb qui promou l’odi i Orriols li respon: "Gràcies pels pressupostos"

