Jubilació
Perd la pensió als 72 anys tot i haver cotitzat més de 33 anys per un deute amb la Seguretat Social
L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) li ha denegat la prestació de jubilació per un deute pendent
Javier Fidalgo
A Espanya, els treballadors autònoms tenen dret a la pensió de jubilació contributiva, sempre que hagin cotitzat un mínim de 15 anys. En aquest sentit, els requisits són similars als del Règim General, tot i que les cotitzacions sobre la base mínima poden reduir la quantia mitjana de la prestació.
No obstant això, és obligatori que estiguin al corrent de pagament amb la Seguretat Social. En aquesta situació es troba Felicísimo, un treballador per compte propi de 72 anys que acumula més de 33 anys cotitzats en diferents règims de la Seguretat Social.
En aquest context, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) li ha denegat la prestació de jubilació per un deute pendent. El cas de Felicísimo ha posat de manifest la importància d'estar al corrent de pagament, tot i tenir una vida laboral llarga.
El treballador va sol·licitar la prestació de jubilació l'any 2018, però la Seguretat Social va rebutjar la seva petició per un deute de 13.903,14 euros. Aquesta quantitat s'origina per diverses quotes d'autònom impagades, en un període comprès entre el febrer del 2014 i el novembre del 2016.
Malgrat la negativa, l'organisme va oferir al treballador un termini de 30 dies per abonar l'import pendent i regularitzar el seu expedient. Tanmateix, Felicísimo no va pagar el deute amb la Seguretat Social, fet que va provocar que no complís aquest requisit.
Més endavant, Felicísimo va al·legar que els deutes no corresponien al seu nom. En canvi, el treballador autònom va explicar que les quotes pertanyien a les empreses que havia administrat. De tota manera, l'INSS va insistir que ell n'era el responsable directe.
Després de la negativa, el treballador autònom va portar el cas al Jutjat Social número 5 de Badajoz. En primera instància, el jutge va donar la raó a Felicísimo, reconeixent-li el dret a la prestació. Posteriorment, la Seguretat Social va presentar un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura.
En aquest punt, l'alt tribunal extremeny va tornar a donar la raó a la Seguretat Social: "La pensió s'obté amb les quotes satisfetes amb anterioritat al fet causant, i el requisit d'estar al corrent en les cotitzacions no admet excepcions".
