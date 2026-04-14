El 81% són residents
Els italians ja compren més habitatges que els marroquins: representen l'11,8% de les compravendes fetes per estrangers residents a Catalunya
Els compradors internacionals ja representen el 14% de les operacions, amb preus a l'alça i més pes que en el conjunt d'Espanya, segons el Col·legi de Notaris
Sabina Feijóo Macedo
Els ciutadans italians s'han convertit en el grup estranger resident que més habitatges compra a Catalunya. Durant el segon semestre del 2025, l'11,8% de les compravendes dins d'aquest segment va estar liderat per ciutadans d'aquesta nacionalitat, segons dades de l'Observatori Notarial de Catalunya. Es tracta d'un canvi de lideratge rellevant, ja que els marroquins, que encapçalaven el rànquing en el període anterior, passen ara a la segona posició amb l'11,2% de les operacions.
Aquesta és una de les principals conclusions del comunicat difós pel Col·legi de Notaris de Catalunya, que destaca que un de cada set habitatges venuts a Catalunya va ser adquirit per ciutadans estrangers a la segona meitat del 2025. En total, el volum puja a 11.155 compravendes, cosa que representa el 14% del total d'operacions autoritzades a la comunitat (66.639).
Per tipologia de comprador, el 81% dels estrangers que van adquirir habitatge eren residents, mentre que el 19% restant no residia a Catalunya.
Si s'analitza el perfil dels compradors no residents, els francesos encapçalen clarament aquest segment, amb el 34,85% de les operacions, seguits dels alemanys, que van concentrar el 10,5% de les compravendes.
La tendència apunta a un lleuger augment interanual del 0,7% en les compravendes estrangeres a Catalunya durant el segon semestre del 2025. Aquesta dada contrasta amb l'evolució a escala estatal, on aquestes operacions van baixar un 4,4%, cosa que evidencia el pes més gran del comprador internacional en el mercat català.
¿I a quin preu compra aquest col·lectiu? Segons les dades del portal, ho fan a un preu mitjà de 2.727 euros per metre quadrat, un 5% més que en el mateix període de l'any anterior. A més, el preu a Catalunya se situa per sobre de la mitjana estatal, que va arribar als 2.479 €/m², també amb un increment interanual del 5%.
La vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, subratlla que "la compravenda d'habitatges per part d'estrangers es manté estable" en els últims mesos del 2025. En canvi, el preu per metre quadrat acumula nou semestres consecutius de creixement i se situa ja un 18% per sobre del preu mitjà a Catalunya, que va ser de 2.316 €/m² en aquest període.
Segons l'Idescat, per nacionalitat, els col·lectius estrangers més nombrosos a Catalunya són el Marroc (252.843 persones), Colòmbia (107.178), Itàlia (91.925), Romania (84.842) i la Xina (67.739). A Barcelona, en canvi, la comunitat estrangera més nombrosa és la italiana, cosa que ajuda a explicar el seu protagonisme creixent en el mercat immobiliari.
Aquest conjunt de dades se suma a la sèrie de comunicats publicats pel Col·legi de Notaris des de la posada en marxa del Portal Estadístic del Notariat. Entre les conclusions més destacades figura que el pes dels compradors estrangers s'ha triplicat en dues dècades, passant del 6,6% el 2007 al 20,82% el 2025.
