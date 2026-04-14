Atom H2, la start-up nascuda a la universitat que utilitza hidrogen sòlid per oferir energia verda
La recent guanyadora dels Premis EmprènXXI a Catalunya ha desenvolupat una tecnologia que permet substituir els generadors dièsel que s'utilitzen a les torres de telecomunicacions en situacions d'emergència per un sistema híbrid que combina energia solar, bateries i hidrogen sòlid
Jordi Grífol
A les aules universitàries neixen idees i projectes interessants que moltes vegades acaben oblidats en un calaix juntament amb una qualificació acadèmica. Això mateix van voler evitar Anna Martín, Marcel Rovira i Mariona Figueras, graduats en Enginyeria de Disseny Industrial, juntament amb el seu company i enginyer químic Lucas Vicen, quan cursant segon de carrera a Elisava es van entossudir que la seva idea podia tenir un impacte real en el medi ambient i la societat.
Aquest mateix any, mentre quedaven cada divendres a la tarda per desenvolupar el projecte, van crear Atom H2, recent guanyadora dels Premis EmprènXXI a Catalunya com la start-up amb més potencial. Una empresa que es dedica a substituir generadors dièsel en infraestructures crítiques com ara les torres de telecomunicacions per un sistema híbrid que combina l'ús d'energia solar, bateries i hidrogen sòlid.
Convertir hidrogen sòlid en electricitat
El procés per convertir hidrogen sòlid en energia l’explica Lucas Vicen, cofundador i director de tecnologia: "El que fem, a través d'energia renovable com les plaques solars, és agafar l'excedent d'energia i generar hidrogen amb aquest excedent. En lloc d'emmagatzemar-lo a altes pressions o a baixes temperatures com es fa convencionalment”, exposa. "Això permet tenir molta més quantitat d'hidrogen en el mateix espai i a molt baixa pressió, sent molt més segur i fiable. Quan una torre de telecomunicacions necessita aquesta energia, traiem l'hidrogen de la bombona i el tornem a convertir en electricitat".
El gran repte a l'inici va ser trobar un nínxol de mercat on encaixar. Després d'entrevistar-se amb múltiples empreses de diversos sectors van acabar topant amb les torres de telecomunicacions, "un mercat molt escalable que tenia una gran urgència de substituir els generadors dièsel que es connecten en cas d'emergència o d'un tall de llum per una solució més neta, fiable i autònoma", explica Mariona Figueras, cofundadora i directora de màrqueting. Allò els va fer veure que la seva tecnologia tenia sentit i que “el projecte no podia seguir a l'aula i calia portar-lo al mercat”.
Gràcies a la distinció aconseguida als Premis EmprènXXI que atorguen CaixaBank i Enisa, Atom H2 ha rebut un premi en metàl·lic de 6.000 euros, a més de tenir accés a un programa que inclou diverses formacions i connexions amb partners internacionals a Berlín. Tot això mentre ja es troben en fase d'industrialització, aixecant una ronda d'inversió de 2,5 milions d'euros; treballant en la primera implementació amb el seu primer client, Cellnex; i havent entrat a l'Accelerador d'Innovació en Defensa de l'Atlàtic (DIANA) de l'OTAN. El seu objectiu per a aquest any és comercialitzar nou unitats.
Capacitat d’aprenentatge i adaptabilitat
Dins la nova generació de start-ups tecnològiques espanyoles, van sorgint projectes estimulants directament de les aules, talent sense trajectòria professional prèvia. "Aquests equips procedeixen de titulacions tècniques o científiques i, en molts casos, la seva motivació inicial no és crear una empresa, sinó resoldre un problema complex. Aquesta especialització els atorga un avantatge tecnològic difícil de replicar, que compensa la falta d'experiència laboral i es tradueix en rigor, mètode i una notable capacitat d'aprenentatge", assegura Gemma Beltrán, directora de DayOne, la divisió de CaixaBank especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors.
"Que siguem graduats recents ens dona una adaptabilitat molt important. Hem après que pots tenir una molt bona tecnologia, però que si el mercat no la compra estàs obligat a pivotar la teva tecnologia", defensa Anna Martín, cofundadora i CEO d'Atom H2. "Xavier Verdaguer diu que ser emprenedor és qüestió d'actitud, tant se val si tens una empresa o no", secunda Marcel Rovira, cofundador i cap d'operacions. "I amb aquesta actitud has de tenir la predisposició de arremangar-te en cada fase en què estiguis per tirar endavant i moure't en la incertesa", afegeix Vicen.
Després, és clar, l'ecosistema innovador és clau perquè aquests projectes facin el salt al mercat. Atom H2, particularment, ha passat per diversos programes d'acceleració i va incubar el seu projecte a Silicon Valley amb l'emprenedor Xavier Verdaguer després de guanyar l'imaginPlanet Challenge el 2022.
"El salt al mercat d’aquests equips no seria possible sense l’ecosistema que els envolta: programes d'emprenedoria, oficines de transferència i incubadores que aporten el coneixement empresarial que no tenen", exposa Beltrán. "A això s’hi suma l'arribada primerenca de perfils sènior i el paper formatiu del capital especialitzat. El patró és clar: tecnologia diferencial, aprenentatge ràpid i acompanyament expert. Amb aquesta combinació, el talent sense trajectòria professional prèvia s’està convertint en una de les fonts d’innovació més potents del país".
