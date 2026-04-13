Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
La Seguretat Social corregeix un càlcul aplicat des del gener i revisarà d’ofici pensions anticipades amb dret a endarreriments
Marcos Rodríguez
La Seguretat Social ha començat a corregir un criteri aplicat des del gener del 2026 que ha provocat que alguns jubilats cobrin menys del que els corresponia. La revisió ja està en marxa i tindrà efectes retroactius, cosa que obre la porta a devolucions econòmiques per als afectats.
L’origen del problema és en com es van aplicar els coeficients reductors en la jubilació anticipada voluntària. Després de la reforma de les pensions del 2021, aquests coeficients van passar a calcular-se sobre la pensió teòrica, cosa que incrementa la retallada en determinats casos. Tanmateix, la mateixa llei establia un règim transitori fins al 2033 per suavitzar aquest impacte quan la pensió superés la quantia màxima.
Des del gener del 2026, aquest mecanisme transitori va deixar d’aplicar-se en alguns expedients. El resultat ha estat el d’unes retallades superiors a les previstes legalment, especialment en treballadors amb carreres de cotització llargues i bases altes.
No es tracta de tots els pensionistes. La revisió se centra en un perfil molt concret:
- Persones amb jubilació anticipada voluntària el 2026.
- Amb dret a una pensió superior a la màxima.
- A qui se’ls va aplicar un coeficient reductor més elevat del degut.
En aquests casos, la pensió reconeguda pot haver quedat per sota del que marca la normativa vigent.
El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va rectificar aquest criteri a finals de març i ha ordenat la revisió automàtica de les pensions afectades. No cal presentar cap sol·licitud.
La correcció tindrà dos efectes directes:
- Augment de la pensió mensual, en aplicar-se el coeficient correcte.
- Pagament d’endarreriments des de l’1 de gener del 2026, per les quantitats no percebudes.
En funció de cada cas, les diferències poden ser rellevants, especialment en pensions pròximes al màxim.
Tot i que la revisió es farà d’ofici, convé revisar alguns elements:
- La resolució inicial de la pensió.
- El coeficient reductor aplicat.
- La quantia reconeguda.
Si l’actualització no arriba o sorgeixen dubtes, es pot sol·licitar informació a la Seguretat Social o presentar una reclamació administrativa.
La correcció torna a posar el focus en un aspecte clau del sistema: l’aplicació adequada de les normes transitòries. Per a qui es va jubilar anticipadament aquest any amb bases altes, pot suposar no només una millora en la seva pensió futura, sinó també la recuperació de quantitats que mai no haurien hagut de perdre.
