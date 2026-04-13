Empresa
El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà
La societat de Jacobo Siruela, amb la periodista Inka Martí com a administradora, preveu la producció i comercialització de productes agrícoles i ramaders a Vilaür
Jacobo Siruela, nom amb què és conegut Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, ha impulsat des de Vilaür un projecte empresarial vinculat al sector agrari. El tercer fill de la duquessa d'Alba resideix des de l'any 2000 en aquest municipi de l'Alt Empordà.
Des d'aquest mateix poble hi té domiciliada la societat mercantil Compañía de Producción Ecológica Nanna, orientada a l'activitat agrària, tal com ha avançat El Nacional.cat. Segons consta als registres oficials, l'empresa té com a objecte l'administració i l'explotació, per compte propi, de finques rústiques destinades a l'agricultura o a la ramaderia en qualsevol de les seves formes.
L'objecte social de la firma és ampli. Inclou la producció, l'adquisició i la comercialització de productes agrícoles o ramaders, de manera que la seva activitat no es limita a la gestió de terres, sinó que també pot intervenir en diverses fases de la cadena de valor. També preveu l'arrendament, l'adquisició i la venda de finques rústiques.
Inka Martí com a administradora
En la direcció de la societat també hi figura la periodista Inka Martí, que consta com a administradora. Casada amb Jacobo Siruela des del 2004, Martí comparteix amb ell una trajectòria vinculada al món cultural i editorial, així com diversos projectes desenvolupats conjuntament al llarg dels anys.
El moviment societari a l'Empordà busca reproduir en aquest territori iniciatives semblants que la parella ja havia posat en marxa anteriorment en altres punts de l'Estat.
