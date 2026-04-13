Lloguers
Confirmat: els propietaris no estan obligats a prorrogar el lloguer en aquests casos
El Govern ha aprovat un decret llei amb el qual els llogaters podran sol·licitar una pròrroga del seu contracte
Claudio Torres
El Govern ha aprovat un decret que introdueix canvis en la regulació dels lloguers a Espanya i que ha generat debat entre experts, propietaris i llogaters.
Aquesta nova mesura permet a les persones que viuen de lloguer sol·licitar una pròrroga extraordinària del seu contracte quan estigui a punt de finalitzar. El preu del lloguer, en cas que s’ampliï el contracte, només podrà ser com a màxim un 2% superior.
Cal destacar que aquesta extensió no es concedeix automàticament: el llogater l’ha de demanar expressament i deixar-ne constància per escrit, per exemple mitjançant un burofax o un correu electrònic, per demostrar que ha fet la sol·licitud dins del termini establert.
Aquesta llei, que encara ha de ser votada al Congrés dels Diputats en un termini màxim de 30 dies, estableix que el propietari està obligat a acceptar aquesta pròrroga si el llogater la sol·licita correctament. Però hi ha dues excepcions:
- La primera es produeix quan el propietari pot acreditar que necessita utilitzar l’habitatge per a ell mateix o per a un ús personal. En aquest cas, no estaria obligat a mantenir el lloguer sota la pròrroga.
- La segona excepció apareix quan ambdues parts decideixen negociar noves condicions i signar un contracte diferent. En aquesta situació, el propietari pot proposar un acord diferent, per exemple un contracte de més durada i amb una renda superior al límit establert del 2%. Però, si el llogater ho rebutja, tant sí com no l’increment ha de ser com a màxim del 2%.
Aquesta nova norma ha generat dubtes entre els especialistes en dret. Alguns juristes consideren que hi ha una certa inseguretat jurídica sobre com s’aplicarà en el futur i sobre què passarà amb les pròrrogues sol·licitades si finalment la mesura és anul·lada.
