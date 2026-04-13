Confirmat per un tribunal: Hisenda retorna més de 7.000 euros a un pensionista per aquest motiu

El jubilat havia cotitzat a la Mutualitat fins al moment de la seva jubilació

Una parella de jubilats.

/ IÑAKI OSORIO

Javier Fidalgo

El 2022, la Mutualitat del Banc d’Espanya havia perdut més del 94% dels seus cotitzants. Des del 2013 fins al 2021, la institució havia passat de 433 cotitzants a tan sols 25. Així ho anunciava Europa Press després de consultar els últims informes financers fa tres anys.

Aquestes mutualitats van ser creades pels estatuts del Banc d’Espanya el 1852. El servei atorgava diverses prestacions, especialment pensions: incapacitat permanent, viduïtat, orfandat, a favor de familiars i de jubilació, entre d’altres.

El gener de 2026, el Huffington Post va compartir una sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó. En aquesta, la Sala donava la raó a un jubilat a qui Hisenda havia cobrat 7.440,98 euros en l’IRPF de manera indeguda.

Segons el tribunal, el pensionista hauria patit una doble tributació. El jubilat havia cotitzat a la Mutualitat fins al moment de la seva jubilació. El 2010, va sol·licitar a l’organisme una rectificació sobre les autoliquidacions.

L’Agència Tributària a Girona.

/ Aniol Resclosa

Tributava el 100% de la pensió

En aquestes, el jubilat estava tributant el 100% de la pensió sense aplicar la bonificació que li corresponia. A continuació, el pensionista va presentar una reclamació al Tribunal Econòmic Administratiu Regional d’Aragó (TEARA).

No obstant això, el TEARA va donar la raó a Hisenda, al·legant que les aportacions "sí que podien haver estat objecte de minoració o deducció en la base imposable". No conforme amb la resolució, el jubilat va presentar un recurs administratiu.

Finalment, el tribunal va donar la raó al contribuent, al·legant que si no es podia acreditar l’import de les aportacions que no havien pogut ser objecte de reducció o minoració en la base, "s’integrarà el 75 per cent de les prestacions per jubilació o invalidesa percebudes".

Segons recull el mitjà esmentat, la Sala va explicar que reconeixia el dret del pensionista "a reduir les seves declaracions en l’IRPF". És a dir, el 25% de la prestació de jubilació de la Mutualitat del Banc d’Espanya, a data 31 de desembre de 1998.

Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting

Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting

L'Associació de Malalts de Parkinson de l'Escala recapta més de 10.000 euros en un sopar solidari

L'Associació de Malalts de Parkinson de l'Escala recapta més de 10.000 euros en un sopar solidari

Maltractada, amb cinc filles i a 24 hores de quedar-se al carrer: "La meva única opció és un pis social"

Maltractada, amb cinc filles i a 24 hores de quedar-se al carrer: "La meva única opció és un pis social"

Els resultats aliens condemnen el Roses i el Bàsquet Vilafant a un descens gairebé confirmat

Els resultats aliens condemnen el Roses i el Bàsquet Vilafant a un descens gairebé confirmat

Arriba a Espanya "Apretude", l'injectable "anti-VIH" que s'administra cada dos mesos com a alternativa a la pastilla diària

Arriba a Espanya "Apretude", l'injectable "anti-VIH" que s'administra cada dos mesos com a alternativa a la pastilla diària

Treure diners del caixer no té un límit legal, però Hisenda sí que vigila determinades quantitats

Treure diners del caixer no té un límit legal, però Hisenda sí que vigila determinades quantitats

Confirmat per un tribunal: Hisenda retorna més de 7.000 euros a un pensionista per aquest motiu

Confirmat per un tribunal: Hisenda retorna més de 7.000 euros a un pensionista per aquest motiu
