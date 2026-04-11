Jubilació
La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
S'apliquen sancions importants per als qui incompleixen la normativa
David Cruz
La Seguretat Social ha endurit el control sobre els jubilats que decideixen tornar a treballar sense comunicar-ho prèviament a l'organisme. La normativa és clara i preveu sancions importants per a qui incompleixi les condicions establertes.
Com la majoria de ciutadans sap, la pensió contributiva de jubilació és, per norma general, incompatible amb la feina. Què vol dir això? Que no es pot cobrar la pensió i generar ingressos laborals alhora sense ajustar-se a les vies legals.
En cas d'incompliment, l'Administració pot suspendre immediatament el pagament de la pensió. A més, inicia un procediment per reclamar totes les quantitats que s'hagin cobrat de manera indeguda.
No obstant això, hi ha excepcions que permeten compatibilitzar pensió i feina. Una d'aquestes és la jubilació flexible, pensada per a qui treballa a temps parcial pel motiu que sigui.
En aquesta modalitat, la quantia de la pensió es redueix en funció de la jornada laboral. Per exemple, si es treballa al 50%, la pensió es redueix en aquest mateix percentatge, però és compatible.
Jubilació activa
Una altra opció és la jubilació activa, una modalitat que permet continuar treballant fins i tot a jornada completa si es compleixen determinats requisits, com haver assolit el 100% de la base reguladora.
El Tribunal Suprem ha avalat aquesta normativa en diferents casos. Un d'ells va obligar un pensionista a retornar més de 41.000 euros després de comprovar-se que treballava sense complir la llei.
La clau és comunicar qualsevol activitat laboral i acollir-se a les modalitats permeses. En cas contrari, les conseqüències poden ser greus tant a escala econòmica com legal. I si estàs pensant a jubilar-te i continuar treballant durant alguns anys, no t'oblidis de comunicar-ho prèviament.
