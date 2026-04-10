En primera persona
Guadalupe, restauradora de mobles antics: "Les deixalles d'alguns són els meus tresors"
Amb l'objectiu de preservar la història de cada moble, treballa al seu taller on restaura diferents peces, com mobles
Noelia Esparcia
Quina història poden amagar els mobles de les cases de les nostres àvies? Per a Guadalupe, cadascun dels mobles, quadres i diferents objectes que guarda a la seva nau no són simples peces: cadascun amaga alguna cosa més al darrere.
"El meu pare arreglava culates d'armes, escopetes... i sempre treballava la fusta. Li agradava molt el metall i la fusta i agafava bombes d'aigua, per exemple, i les convertia en llums. I allà vaig agafar el vici". D'origen argentí, però amb més de vint anys de vida aquí, a Espanya, va estudiar interiorisme i decoració i sempre ha estat, d'una manera o altra, vinculada a la restauració, motiu pel qual es pot considerar una saragossana més.
L'any 2011, després d'una separació, es va voler reconvertir i va ser aleshores, a l'hora de decorar casa seva, quan va sorgir el dubte: "Compro els mobles a Ikea o els compro de segona mà i els faig per a mi? Doncs els vaig fer per a mi".
Històries que hi ha al darrere
Actualment, tot i que Guadalupe compta amb una zona d'exposició, es dedica íntegrament als encàrrecs de clients per restaurar les seves peces. No obstant això, la seva feina va més enllà. "Buido cases; d'aquí trec molts dels mobles que restauro i després venc", confessa. Tot i que no tots segueixen aquest destí: algunes peces, simplement, es queden amb ella, no només a casa seva, sinó també a la seva zona de treball i exposició: a l'avinguda del Rosario, número 9, nau 1, a Cuarte de Huerva.
"El més complicat és quan hi ha una història al darrere, quan saps que és el moble de la seva àvia o de la seva mare", explica. "Aleshores sents el repte que quedi el millor possible". Cada encàrrec és únic, i el seu objectiu és que aquestes peces no perdin la seva essència. "Gairebé sempre aconsello deixar alguna part original, com els tiradors o la placa de cocció".
Per sobre de les seves tècniques hi ha una cosa que defineix la seva manera de treballar: el respecte. "Gairebé tots els mobles que em porten tenen una història al darrere. I sempre treballo des del respecte". Perquè cada moble, per molt petit que sigui, té una marca única.
El vintage està de moda
A més, el seu taller no només acull mobles procedents de cases anònimes, sinó també peces de figures conegudes, com Luis Nadal, a més de nombrosos esbossos realitzats per ell mateix.
Fa enviaments no només a Saragossa, sinó també a tot Espanya, amb dos repartidors de confiança. "Tinc venda a internet a través de plataformes i dues pàgines web". Ara els joves se senten més atrets per la moda vintage, tot i que ella té un públic molt concret: "Dones d'entre 40 i 60 anys, que tenen aquell moble pel qual s'han gastat una fortuna, se'n recorden i no en troben cap d'igual, així que el restauren".
Ara mateix, la seva exposició no està oberta al públic, tot i que es planteja obrir-ne les portes en el futur, on no només s'hi mostraran mobles, sinó també quadres antics, ràdios, tocadors restaurats i tocadiscos... moltes peces que, segons Guadalupe, "per a altres eren residus, però per a mi són tresors".
