Hisenda
Bones notícies pels pensionistes: poden reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixen aquests requisits
Un error en les cotitzacions permet reclamar diners als jubilats que van treballar entre 1967 i 1978
Álex Pareja
Si estàs jubilat i vas treballar entre 1967 i 1978, pot ser que tinguis uns diners guardats a Hisenda sense saber-ho. Un error històric en les cotitzacions del sistema previ a la Seguretat Social va permetre que s'incloguessin retencions indegudes en la base imposable de l'IRPF durant dècades.
Ara, milers de pensionistes poden rectificar declaracions i recuperar entre 2.000 i 4.000 euros, segons els casos. No és una ajuda, és un dret reconegut que Hisenda ha de retornar. Això és exactament el que ha passat i com pots reclamar els diners.
La fallada que afecta molts pensionistes
Durant aquells anys, una part de les cotitzacions a aquest organisme quedaven exemptes de tributar com a renda, però Hisenda les va integrar a l'IRPF i va cobrar de més. La jurisprudència recent reconeix l'error, i l'Agència Tributària ja està resolent favorablement.
Si reps una pensió contributiva i vas cotitzar en aquest període, has de presentar la sol·licitud. No importa si ja no treballes; n'hi ha prou amb acreditar els anys cotitzats a través de la teva vida laboral. La quantitat de diners varia segons els salaris i els anys, però supera els 2.000 euros en molts casos i arriba fins als 4.000 en alguns, en funció de cada situació personal.
Hisenda ho retorna sense posar pegues si presentes les dades de manera correcta. Qui són exactament els que ho poden reclamar? Els pensionistes amb cotitzacions entre 1967 i 1978, tant treballadors per compte d'altri com molts autònoms.
Sol·licita la rectificació de l'IRPF, presenta la vida laboral, el model 145 i al·lega exempció de jurisprudència (sentències del TS). Els gestors especialitzats o els advocats poden ajudar o agilitzar el procés si cal, evidentment, tot i que es pot fer sense ells amb la documentació adequada.
Demana la teva vida laboral a la Seguretat Social amb Cl@ve, descarrega les declaracions de l'IRPF de Renda Web i omple el model de rectificació. Resta les cotitzacions al·legant "exemptes per l'art. 7 de la LIRPF i jurisprudència del TS". Adjunta els documents i envia-ho en línia o a l'oficina per completar el tràmit.
No ho deixis passar: aquest dret ha passat desapercebut durant anys, però ara és el moment de reclamar-lo. Revisa els documents, presenta la sol·licitud i espera que el procés es resolgui (entre 3 i 6 mesos). Hisenda paga el que és teu, només cal demanar-ho.
